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NBA México 2026: Fecha y hora exacta del partido Denver Nuggets vs. Indiana Pacers en la Arena CDMX

La NBA regresa a México con Nuggets y Pacers. Consulta la fecha, hora exacta y sede del partido, además de las estrellas que jugarán en la Arena CDMX.

Nikola Jokic, estrella de los Denver Nuggets de la NBA.
Nikola Jokic, estrella de los Denver Nuggets de la NBA.|Matthew Stockman/Getty Images

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La NBA volverá a jugar un partido oficial en la Ciudad de México este sábado 7 de noviembre, cuando Denver Nuggets e Indiana Pacers se enfrenten a las 16:00 horas en la Arena CDMX. La visita tiene un atractivo difícil de ignorar: Nikola Jokić, tres veces elegido Jugador Más Valioso de la liga, encabezará a Denver en una tarde que también marcará el debut de Indiana en territorio mexicano.

No será una exhibición ni un encuentro de pretemporada. El resultado contará para la campaña 2026-27, con dos equipos que tendrán que competir lejos de sus ciudades y ante una afición que pocas veces puede verlos en persona.

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¿A qué hora es Denver Nuggets vs Indiana Pacers en México?

El salto inicial está programado para el sábado 7 de noviembre a las 4PM, tiempo del centro de México. La sede será la Arena CDMX, ubicada en Azcapotzalco, que volverá a recibir a las estrellas del mejor basquetbol del mundo.

Quienes tengan boleto podrán ingresar al recinto con anticipación para conocer las actividades preparadas alrededor del encuentro. Los boletos individuales aparecen agotados en la información oficial de Indiana, aunque todavía se anuncian paquetes especiales de experiencias.

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¿Qué estrellas jugarán y por qué es especial el NBA Mexico City Game 2026?

Denver, campeón en 2023, llegará con figuras como Jokić, Jamal Murray y Aaron Gordon. Será la segunda ocasión en que los Nuggets disputen un juego de temporada regular en México. Indiana, por su parte, tendrá su primera presentación de este tipo en la capital, con nombres como Tyrese Haliburton y Pascal Siakam en su plantilla.

El encuentro será el número 35 de la NBA en México desde 1992, una cifra que ningún otro país fuera de Estados Unidos y Canadá ha alcanzado.

Además, la celebración del Día de Muertos estará presente en el diseño de la cancha y en actividades para los aficionados. Una forma de darle identidad mexicana a una noche que, dentro de la duela, contará como cualquier otra del calendario.

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