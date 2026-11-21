Con la mira puesta en el cierre de la fase regular del Apertura 2026, el Estadio Hidalgo albergará el Pachuca vs Toluca este sábado 21 de noviembre a las 16:50 horas (tiempo del centro de México), en actividad correspondiente a la Jornada 17 de la Liga BBVA MX.

El conjunto escarlata, dirigido por Antonio “Turco” Mohamed, arriba a la Bella Airosa con el boleto a Cuartos de Final asegurado tras sumar 27 puntos.

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No obstante, el cuerpo técnico mexiquense enfrenta el reto de dosificar las cargas físicas de su plantel titular, debido a que, además de la Liguilla, los Diablos Rojos tendrán que disputar próximamente la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 en Catar, lo que abre la puerta a posibles rotaciones en su once inicial.

Esta gestión de minutos representa una oportunidad clave para los Tuzos de Benjamín Mora, quienes atraviesan su mejor racha del certamen tras ligar tres victorias consecutivas ante América, Tigres y Atlas.

Con 22 unidades en la tabla general y el respaldo ofensivo de Salomón Rondón (líder de goleo individual con 16 anotaciones), la escuadra hidalguense necesita aprovechar el desgaste del rival para sellar su clasificación a la Fiesta Grande.

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Pronóstico esperado del Pachuca vs Toluca de la Jornada 17 del Apertura 2026

Todo apunta a un encuentro dinámico y de ida y vuelta en el Estadio Hidalgo, donde los pronósticos se inclinan hacia una victoria de Pachuca por 2-1 sobre Toluca, aunque sin descartar un empate 2-2 debido al poder ofensivo de ambos planteles.

Asimismo, se anticipa un duelo abierto con más de 2.5 anotaciones en total, proyectando una cuota de entre 3 y 4 goles durante los 90 minutos reglamentarios.