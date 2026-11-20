La actividad de este viernes en el arranque de la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX definió un nuevo fracaso en la fase regular.

Tras el vibrante empate 3-3 entre FC Juárez y Atlas, y el triunfo de los Xolos de Tijuana por 1-0 frente al Atlante, los Gallos Blancos de Querétaro quedaron oficialmente eliminados y se convirtieron en el séptimo equipo sin aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

El conjunto queretano suma actualmente 20 puntos y, aunque todavía debe disputar su compromiso de cierre de torneo este domingo ante Necaxa, su máximo aspirable en la clasificación son 23 unidades.

Debido a que el formato de competencia otorga boleto directo únicamente a los ocho primeros lugares y tras la victoria fronteriza ya existen ocho clubes que alcanzan o superan los 24 puntos, el cuadro dirigido por la escuadra emplumada ya no cuenta con margen matemático para meterse en la zona de clasificación.

Te puede interesar: Detienen juego en México por un fuerte enfrentamiento armado

¿Qué equipos están eliminados del Apertura 2026?

Con la caída matemática de Querétaro tras la combinación de resultados de la jornada, ya son siete las instituciones que se despiden del certamen sin oportunidad de pelear por el título.

Mientras clubes como Puebla y Atlético de San Luis ya habían disputado todos sus compromisos alcanzando apenas las 20 unidades, otros conjuntos como FC Juárez, Necaxa, Atlante y Tigres se rezagaron en la parte baja de la clasificación desde fechas anteriores, dejando únicamente tres boletos disponibles para el resto de los aspirantes durante el fin de semana, en el cierre de la fase regular del Apertura 2026.

Te puede interesar: FC Juárez y Atlas empatan 3-3 en la Jornada 17 del Apertura 2026

Tabla general del Apertura 2026 al momento

Tras los tres partidos disputados en el inicio de la última fecha del campeonato, la parte alta y media de la clasificación mantiene a Cruz Azul, América y Chivas en la cima, seguidos por Atlas y unos Xolos de Tijuana que dieron un paso firme rumbo a la fiesta grande.

Cruz Azul – 32 pts América – 30 pts Chivas – 30 pts Atlas – 28 pts Toluca – 27 pts Tijuana – 25 pts Santos Laguna – 25 pts Monterrey – 24 pts León - 23 pts Pachuca - 22 pts Pumas - 21 pts Puebla (E) – 20 pts Atlético de San Luis (E) – 20 pts Querétaro (E) – 20 pts Tigres (E) – 15 pts Atlante (E) – 14 pts Necaxa (E) – 13 pts FC Juárez (E) – 12 pts

(E) Equipos matemáticamente eliminados de la Liguilla.

Te puede interesar: David Medrano confirma que Atlas se quiere reforzar con dos Seleccionados Nacionales para el Clausura 2027