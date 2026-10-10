OFICIAL: Partido en la capital es SUSPENDIDO por protestas de aficionados

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao por la Jornada 8 de LaLiga de este sábado 10 de octubre, tuvo que ser suspendido debido a protestas por parte de aficionados del cuadro de Vallecas y por el lanzamiento de objetos al terreno de juego.

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¿Por qué protestaron los aficionados del Rayo Vallecano?

Los aficionados del Rayo Vallecano externaron su molestia contra el presidente del club, Raúl Martín Presa, durante el partido que enfrentó al cuadro de Vallecas ante el Athletic de Bilbao de este sábado 10 de octubre.

Los seguidores del equipo capitalino están molestos con la gestión del mandatario y por el estado del terreno de juego del Estadio de Vallecas, por lo que se manifestaron lanzando aviones de papel al campo y pequeñas pelotas que obligaron a la suspensión del encuentro en reiteradas ocasiones, teniendo un primer parón en el minuto 10, siguiendo el protocolo de seguridad de LaLiga.

Este fue el primer partido que el Rayo Vallecano pudo volver a disputar en su estadio, debido a problemas relacionados con el estado de sus instalaciones, siendo una de las principales razones que ha generado la furia de sus seguidores.

🚫 VERGONZOSO LO OCURRIDO EN VALLECAS



✈ La afición del Rayo Vallecano tira aviones de papel al campo.



🧽 Saben que desde el club rayista NO tiene servicios de limpieza y así no podrá continuar el partido para ver al Athletic ganar#LALIGA #RayoAthletic pic.twitter.com/ZstmbwYwIh — Cipote FM (@CipoteFM) October 10, 2026

El partido finalmente tuvo que detenerse al minuto 28, cuando el árbitro determinó que no había condiciones de seguridad para la celebración del cotejo y ordenó a los jugadores retirarse hacia los vestidores.

LaLiga y los organismos competentes deberán definir cuando se podrá volver a disputar el encuentro y si el Rayo Vallecano deberá recibir una sanción por el comportamiento de sus aficionados.

El Estadio de Vallecas no cuenta con las condiciones de seguridad para la celebración de partidos de LaLiga, de acuerdo con una evaluación realizada por una auditoria realizada por la Comunidad de Madrid que detectó deficiencias en cuestiones de salubridad y mantenimiento del inmueble.

🚨 El duelo entre Rayo Vallecano y Athletic de Bilbao fue suspendido a los 10 minutos por el lanzamiento de aviones de papel como parte de la protesta de los aficionados locales 🚨#LaLiga pic.twitter.com/JeIvJamqx6 — Fútbol de Primera (@fdpradio) October 10, 2026

El Rayo tuvo que disputar sus primeros partidos de la Temporada 2026-27 de LaLiga en el Estadio Municipal de Butarque, en Leganés. Actualmente, el equipo marcha en la posición 13 de la tabla con ocho unidades.

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