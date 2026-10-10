“Nos vemos ahí": Miguel Borja advierte a Matías Almeyda por sus dichos previo al América vs Monterrey

La previa del duelo entre América y Rayados de Monterrey se acaba de calentar. Todo comenzó con las declaraciones de Matías Almeyda, entrenador del conjunto regio, quien remarcó que enfrentar a las Águilas no era la mejor medida para conocer dónde estaban parados llegando a la recta final de la fase regular del Apertura 2026.

Si bien es cierto que el timonel argentino aseguró que sus palabras no tuvieron una mala intención, las mismas no cayeron para nada bien en Coapa. Los jugadores del América utilizaron estas declaraciones para motivarse previo al cruce que se llevará a cabo en el Estadio Banorte y Miguel Borja salió a contestarle públicamente.

Miguel Borja contesta a Matías Almeyda

“Mejor que hable así, si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana, nos vemos ahí en el estadio y vamos a ver qué va a pasar. El respeto nuestro a ellos está y mañana nos vemos en la cancha”, fue lo que expresó el delantero colombiano en conferencia de prensa previo al duelo correspondiente a la Jornada 11.

Miguel Borja tras anotar su primer gol ante Chivas|Crédito: @ClubAmerica / X

Cabe destacar que Almeyda ya sabe lo que es enfrentar al América gracias a su anterior paso por Chivas. Esta noche, las Águilas celebrarán su aniversario 110 y el propio Borja aprovechó la situación para ganarse a la afición: “Son 110 años que no se cumplen todos los días. Felicitar a cada hincha porque eligieron bien en ser hinchas de América, el club más grande; así que felicitaciones, espero que lo hagamos con altura el día de mañana”.

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¿Qué había dicho Matías Almeyda sobre el América?

En un principio, el entrenador de Monterrey había analizado el presente de su equipo y dejó en claro que el proceso sigue en marcha: “La palabra proceso la hablamos todos y muchas veces la usamos por cómo vamos transitándolo, entonces pasa a ser un proceso, un tiempo”.

Almeyda no estaría contento con uno de sus delanteros en Monterrey|Crédito: @Rayados / X

Luego, agregó: “Después hay otra realidad que son los partidos que vamos jugando y estamos en la mitad, con puntos importantes conseguidos y otros que no. Partidos buenos, partidos que no hemos logrado lo que pretendíamos”.

“Creo que parte también de todo un camino. Queremos estar más juntos como todos, pero bueno, en realidad es un momento que hemos merecido ganar y ganamos y otro momento que no hemos merecido y no hemos ganado. No tomo a América para ver dónde estamos, ya sabemos dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer”, concluyó Almeyda.