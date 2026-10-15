Partidos que se jugarán MAÑANA viernes 16 de octubre de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 12 del Apertura 2026 inicia este viernes 16 de octubre con una triple cartelera que promete grandes emociones en distintas plazas del país, destacando el regreso de un choque con mucha historia en la capital.

La jornada arranca a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en Aguascalientes, donde Necaxa recibirá al Atlas sobre la cancha del Estadio Victoria.

Más tarde, en punto de las 21:00 horas, llegará el plato fuerte de la noche con el enfrentamiento entre Atlante y Pumas en el Estadio Banorte. El choque capitalino podrá disfrutarse en televisión abierta por Azteca 7, la app y sitio oficial de Azteca Deportes.

A esa misma hora (21:00 horas), el balón rodará en la frontera cuando los Xolos de Tijuana se midan al Puebla en el Estadio Caliente, cerrando.

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El compromiso entre azulgranas y auriazules forma parte de la cartelera del Viernes Botanero de este 16 de octubre:



Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026

Viernes 16 de octubre de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Transmisión de TV: Azteca 7

Azteca 7 Streaming digital: Sitio web y app oficial de Azteca Deportes

Para este duelo en la capital, la directiva del Atlante fijó el precio de los boletos a partir de los 200 pesos, anticipando una gran entrada al tratarse de dos aficiones de enorme arraigo y tradición.

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