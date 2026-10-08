A mitad de precio los boletos para ver a la Selección Nacional de México en este partido: todos los detalles

La Selección Nacional de México Femenil tendrá una promoción especial para su encuentro ante Jamaica del martes 13 de octubre en el Estadio Corregidora de Querétaro, país al que golearon 7-0 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La oferta consiste en un 2x1 sobre localidades cuyo valor publicado es de 200 pesos, por lo que dos aficionados pueden ingresar por esa cantidad.

El primer compromiso entre ambas selecciones quedó programado para el viernes 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes, mientras que el segundo tendrá lugar 4 días después en el inmueble queretano. La Federación Mexicana de Futbol confirmó ambas fechas dentro de la concentración dirigida por Pedro López.

La oferta consiste en un 2x1 sobre localidades cuyo valor publicado es de 200 pesos.|Selección Nacional de México

Precio del partido de México vs Jamaica

Entre las zonas que han mostrado disponibilidad aparecen Cabecera Norte Alta, Corners Bajos, Corners Altos y Central Oriente Alto, todas con una tarifa publicada de 200 pesos. En contraste, Zona Azul Lateral, Oriente Bajo Lateral, Cabecera Norte Baja, Cabecera Sur Baja y Central Oriente Bajo aparecieron como agotadas en la actualización consultada el 7 de octubre.

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Los boletos del duelo amistoso que se disputará en la entidad queretana ya están disponibles y se pueden adquirir a través de la página web boletos.miseleccion.mx/fmf-web/events.

Lo que debes saber del partido de México vs Jamaica

El encuentro se disputará el martes 13 de octubre de 2026 a las 7 de la tarde. La sede será el Estadio Corregidora, inmueble que recibirá por primera vez a la categoría mayor femenil para un encuentro internacional ante Jamaica.

El duelo representa el segundo enfrentamiento entre ambas escuadras durante la misma concentración. Cuatro días antes, el viernes 9 de octubre, el cuadro dirigido por Pedro López jugará en Aguascalientes a las 7 de la tarde.

La concentración reúne a 23 futbolistas convocadas por Pedro López. Entre las integrantes aparecen

