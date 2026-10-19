Paul Aguilar, exfigura del América, sufre grave accidente automovilístico; esto es lo que se sabe de su estado de salud

Paul Aguilar, exjugador y leyenda del Club América, sufrió un aparatoso accidente automovilístico mientras conducía por una autopista del municipio de Yerécuaro, Michoacán, cerca de las 23:47 horas del sábado 17 de octubre, de acuerdo con medios locales y reportes de Protección Civil.

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Paul Aguilar sufre aparatoso accidente automovilístico en Michoacán

Paul Aguilar viajaba en su auto, un Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupé, cuando perdió el control y se salió de la cinta asfáltica mientras conducía sobre la carretera federal 110, en el tramo Estación Patty-Vista Hermosa, altura del kilómetro 16.

El exjugador fue encontrado semiconsciente y al interior del vehículo, por lo que elementos de Protección Civil realizaron maniobras de rescate y, tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital de La Piedad, Michoacán, en donde recibió atención médica.

Paul Aguilar, ex jugador del @ClubAmerica y de la Selección Mexicana, resultó lesionado la noche del sábado luego de que la camioneta que conducía se saliera de la cinta asfáltica en Yurécuaro, #Michoacán. pic.twitter.com/KVZfCqDLcW — Leo González 🐦 (@leogonzalez88) October 18, 2026

Hasta el momento no se han revelado las causas que provocaron el accidente y serán las autoridades las que determinen los motivos del percance, pero su estado de salud se reporta que se encuentra fuera de peligro y con lesiones leves.

Aguilar militó en el América de 2011 a 202 en donde se convirtió en un referente de las Águilas conquistando tres títulos de la Liga BBVA MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, además de dos Copas de Campeones de la Concacaf.

Con la Selección Mexicana, el lateral disputó las Copas Mundiales de la FIFA de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y conquistó dos Copas Oro y una Copa de la Concacaf que le dio a México el pase a la Copa Confederaciones 2015.

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