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Paul Aguilar, exfigura del América, sufre grave accidente automovilístico; esto es lo que se sabe de su estado de salud

El exjugador del América viajaba en su camioneta cuando perdió el control y se volcó

Futbol Mexicano Amistosos 2024 America vs Guadalajara
Paul Aguilar of America during the match between America and Guadalajara as part of friendly match -El Clasico de Mexico-, at NRG Stadium on October 13, 2024 in Houston, Texas, United States.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Escrito por: Francisco Fernández

Paul Aguilar, exjugador y leyenda del Club América, sufrió un aparatoso accidente automovilístico mientras conducía por una autopista del municipio de Yerécuaro, Michoacán, cerca de las 23:47 horas del sábado 17 de octubre, de acuerdo con medios locales y reportes de Protección Civil.

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Paul Aguilar sufre aparatoso accidente automovilístico en Michoacán

Paul Aguilar viajaba en su auto, un Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupé, cuando perdió el control y se salió de la cinta asfáltica mientras conducía sobre la carretera federal 110, en el tramo Estación Patty-Vista Hermosa, altura del kilómetro 16.

El exjugador fue encontrado semiconsciente y al interior del vehículo, por lo que elementos de Protección Civil realizaron maniobras de rescate y, tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital de La Piedad, Michoacán, en donde recibió atención médica.

Hasta el momento no se han revelado las causas que provocaron el accidente y serán las autoridades las que determinen los motivos del percance, pero su estado de salud se reporta que se encuentra fuera de peligro y con lesiones leves.

Aguilar militó en el América de 2011 a 202 en donde se convirtió en un referente de las Águilas conquistando tres títulos de la Liga BBVA MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, además de dos Copas de Campeones de la Concacaf.

Con la Selección Mexicana, el lateral disputó las Copas Mundiales de la FIFA de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y conquistó dos Copas Oro y una Copa de la Concacaf que le dio a México el pase a la Copa Confederaciones 2015.

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