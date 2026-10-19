Así quedó la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este fin de semana, las Chivas y los Rojinegros del Atlas se sumaron a los equipos que cumplieron con la Regla de Menores del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX al sumar los 1170 minutos que exige el reglamento de competencia que se deben conceder a jugadores menores de 21 años.

Así va la Tabla de Menores de la Liga BBVA MX

Club Tijuana: COMPLETADO Atlante: COMPLETADO América: COMPLETADO Necaxa: COMPLETADO Pachuca: COMPLETADO Pumas: COMPLETADO Atlas: COMPLETADO Chivas: COMPLETADO Atlético de San Luis: 1047 minutos (123 restantes) Toluca: 918 minutos (252 restantes) León: 882 minutos (288 restantes) Cruz Azul: 784 minutos (386 restantes) Puebla: 709 minutos (461 restantes) Tigres: 706 minutos (464 restantes) FC Juárez: 690 minutos (504 restantes) Santos Laguna: 645 minutos (525 restantes) Querétaro: 616 minutos (554 restantes) Rayados de Monterrey: 570 minutos (600 restantes)

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Tijuana, América, Necaxa, Pachuca, Pumas, Atlas y Chivas han completado los minutos que indica el reglamento de la Liga BBVA MX que se le deben de conceder a jugadores menores y solo restan 10 equipos por cumplir.

Esta misma semana podrían completar sus minutos el Atlético de San Luis, Toluca y León aprovechando la Jornada doble que tendrá el calendario de la Liga BBVA MX a media semana.

Rayados debutó al juvenil de 16 años Paxon Ruffin|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Por su parte, se han quedado rezagados los Santos Laguna, Querétaro y Rayados que marchan en el fondo de la tabla y que necesitan comenzar a darle oportunidad a sus jugadores juveniles.

Cabe recordar que la Regla de Menores establece que cada club debe acumular 1,170 minutos con jugadores jóvenes durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero por jornada solo se tomarán en cuenta un máximo de 225 minutos.

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