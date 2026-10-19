Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 12 del Apertura 2026
El América toma la cima de la tabla general del Apertura 2026 en solitario
Concluyó la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el América se mantiene como líder general de la competencia en solitario tras su goleada ante el Club León de este fin de semana tomando ya una ventaja de tres puntos sobre el Toluca.
- América - 24 puntos
- Toluca - 21 puntos
- Atlas - 21 puntos
- Chivas - 20 puntos
- Cruz Azul - 20 puntos
- Querétaro - 20 puntos
- León - 18 puntos
- Rayados - 19 puntos
- Santos Laguna - 16 puntos
- Tijuana - 16 puntos
- Pumas 16 - puntos
- Puebla - 16 puntos
- Tigres - 14 puntos
- Pachuca - 13 puntos
- Atlético de San Luis - 13 puntos
- Atlante - 11 puntos
- Necaxa - 9 puntos
- Bravos de Juárez - 4 puntos
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