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Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 12 del Apertura 2026

El América toma la cima de la tabla general del Apertura 2026 en solitario

Liga BBVA MX Apertura 2026 Leon vs America
Henry Martin celebrates his goal 0-1 of America during the 12th round match between Leon vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Nou Camp, Leon Stadium, on October 17, 2026 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos

Escrito por: Francisco Fernández

Concluyó la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el América se mantiene como líder general de la competencia en solitario tras su goleada ante el Club León de este fin de semana tomando ya una ventaja de tres puntos sobre el Toluca.

  1. América - 24 puntos
  2. Toluca - 21 puntos
  3. Atlas - 21 puntos
  4. Chivas - 20 puntos
  5. Cruz Azul - 20 puntos
  6. Querétaro - 20 puntos
  7. León - 18 puntos
  8. Rayados - 19 puntos
  9. Santos Laguna - 16 puntos
  10. Tijuana - 16 puntos
  11. Pumas 16 - puntos
  12. Puebla - 16 puntos
  13. Tigres - 14 puntos
  14. Pachuca - 13 puntos
  15. Atlético de San Luis - 13 puntos
  16. Atlante - 11 puntos
  17. Necaxa - 9 puntos
  18. Bravos de Juárez - 4 puntos

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