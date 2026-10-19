Así queda la tabla general de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 12 del Apertura 2026

Concluyó la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el América se mantiene como líder general de la competencia en solitario tras su goleada ante el Club León de este fin de semana tomando ya una ventaja de tres puntos sobre el Toluca.

América - 24 puntos Toluca - 21 puntos Atlas - 21 puntos Chivas - 20 puntos Cruz Azul - 20 puntos Querétaro - 20 puntos León - 18 puntos Rayados - 19 puntos Santos Laguna - 16 puntos Tijuana - 16 puntos Pumas 16 - puntos Puebla - 16 puntos Tigres - 14 puntos Pachuca - 13 puntos Atlético de San Luis - 13 puntos Atlante - 11 puntos Necaxa - 9 puntos Bravos de Juárez - 4 puntos

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