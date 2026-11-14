Este sábado 14 de noviembre tendrá dos enfrentamientos que pondrán la atención sobre el talento mexicano. Box Azteca llevará a la pantalla el duelo entre Camila “La Magnífica” Zamorano y Brenda “La Hormiguita” Balderas, mientras que Diego Pacheco tendrá una prueba importante ante Darius Fulghum en California.

La emisión de Box Azteca comenzará a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, con el combate por el campeonato mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo entre Zamorano y Balderas, desde la Arena GNP de Acapulco.

Camila Zamorano vs Brenda Balderas: juventud contra experiencia

Camila Zamorano llega como una de las figuras jóvenes del boxeo mexicano. Con 18 años, la sonorense presume un récord invicto de 15 victorias, una por nocaut, y el campeonato mundial de peso átomo del CMB.

¡A SUS 18 AÑOS YA ES REINA DEL BOXEO! Camila Zamorano quiere conquistar otra división (WBCWOMEN)

En la esquina contraria estará Brenda Balderas, de 31 años, quien cuenta con nueve triunfos, nueve derrotas y dos empates, además de cuatro victorias por la vía rápida.

La diferencia de experiencia marca uno de los principales atractivos del enfrentamiento. Zamorano busca consolidar su dominio en la división y defender el cinturón verde y oro; Balderas tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de su carrera con una victoria ante una campeona invicta.

Diego Pacheco vs Darius Fulghum: una oportunidad para acercarse al título mundial

En Carson, California, Diego Pacheco afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera ante Darius Fulghum. El mexicano-estadounidense, de 25 años, llegará con marca de 26 victorias, 19 de ellas por nocaut, y expondrá sus títulos internacionales de peso supermediano.

Fulghum, de 30 años, presenta un registro de 15 triunfos, una derrota y un empate, con 13 nocauts. El estadounidense sabe que una victoria ante un rival invicto y bien colocado en los rankings puede abrirle la puerta a una pelea por un campeonato mundial.

Para Pacheco, el combate representa otro paso en su camino hacia la élite de las 168 libras, división donde reina Saúl Canelo Álvarez. Para Fulghum, es la oportunidad de frenar el ascenso del mexicano y convertir la pelea más importante de su trayectoria en el impulso que necesita para disputar una corona mundial.

La pelea está programada a 12 asaltos en el Dignity Health Sports Park, en Carson, como combate estelar de una función organizada por Matchroom Boxing y Golden Boy Promotions.