Cartelera especial la que tendremos este sábado 28 de noviembre a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes con la pelea entre Jonathan Fierro y Sergio Canalla que comenzará al terminar el partido de América vs Rayados de la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026.

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La cartelera de Box Azteca de este sábado 28 de noviembre

Un episodio más de la rivalidad deportiva entre México y Argentina se abre este sábado con el choque entre Jonathan Fierro y Sergio Sosa que pelearán por el cinturón Latino Silver del Consejo Mundial del Boxeo.

El registro del jalisciense parece más completo, pues llega con 23 triunfos y una sola derrota. Mientras que el sudamericano llega con 15 victorias y cinco caídas. Se presumen como dos peleadores que buscan el castigo severo y no huyen del intercambio. En ese sentido, la explosividad podría ser elemento determinante en este combate.

El mejor boxeo se vive a través de la señal de TV Azteca y en la aplicación de Azteca Deportes en donde podrás disfrutar de manera totalmente gratuita del combate en la Mansión del Boxeo.

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