De ser diablero en la central de abastos a ser el principal candidato a ganar el Money in the Bank de WWE 2026

Money in the Bank 2026 se celebra este sábado 10 de octubre, donde participará Penta Zero Miedo buscando el maletín que contiene ese contrato que en el momento que quiera y apuntando al campeonato que sea, puede desafiar una ocasión a quien sea el campeón. A escasas horas de que suceda Money in the Bank, muchos especialistas y apostadores colocan a Penta como el favorito para llevarse la maleta en este 2026.

Esta latente posibilidad se la ganó hace dos semanas cuando en RAW ganó la lucha que lo calificaba a Money in the Bank y surgió esta nueva ilusión de que fuera campeón del mundo en WWE. ¿Y si, sí?.

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Paralelamente es imposible separar el hecho de que los inicios del luchador mexicano fueron muy humildes y complicados, teniendo que trabajar de múltiples oficios para llevar sustento a su casa, sobre todo cuando él muy joven se encontró con un problema de salud de su padre y la necesidad en el hogar que incluía a su hermano pequeño Fénix.

Penta ha enlistado a Lucha Azteca, los siguientes oficios en los que trabajó para llevar dinero a casa:

En alguna charla con Lucha Azteca, de Azteca Deportes, Penta ha recordado esos inicios llenos de cansancio y trabajo para llevar dinero a casa. Ha destacado la historia de que fue diablero en la central de abastos que queda en la zona de Ecatepec, donde Penta iba y venía con el diablito lleno de mercancia hacia diferentes lugares entre la gente, los puestos y el escándalo de un sitio de este tipo.

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Ahí también tuvo un puesto de fruta. Penta también fue checador de combis, que es la persona que se encarga de anotar los tiempos de circulación dle transporte pública de acuerdo a sus rutas. Los checadores regularmente ganan lo que van obteniendo de cada chófer que les da una modesta suma en monedas quizás 10, 15 o máximo 20 pesos.

También Penta fue taxista en el Estado de México y Ciudad de México en diferentes momentos, por lo que se conoce bien las rutas, calles y avenidas de muchos sectores de la ciudad.

Entre todo ese trabajo nunca perdió las ganas y deseo de ser luchador profesional por lo que acomodaba su desgastante agenda para entrenar y darle vida a ese deseo que vivía en él y en el de su hermano Fénix.

La prueba que les cambió la vida en la AAA a Fénix y Penta Zero Miedo

Ambos luchadores, Penta y Fénix, así como Dorian Roldán recuerdan que en diciembre del 2010 hubo un evento de la AAA en el gimnasio Juan de la Barrera y ambos acudieron con la promesa de que les iban a realizar una prueba para conocer su talento.

Sin embargo los dos se desmotivaron cuando acabó el gran evento pasó y el tiempo seguía su curso y nadie les daba alguna indicación. Penta recuerda que ya hasta iban a desmontar el ring por lo que su pensamiento lógico fue que no iba a ver forma de realizar un tryout, por lo que decidió junto a su hermano Fénix irse.

Ya de salida, y cayendo la noche y con la necesidad de ir del Juan de la Barrera a Ecatepec, los dos se marcharon y personal de AAA les dio alcance para decirles que era el momento de la prueba, por lo que ambos regresaron ante la mirada de Dorian y Konnan quienes fueron convencidos de que podrían tener futuro.

Ambos ingresaron a AAA y tuvieron diferentes personajes hasta que el destino los puso como Fénix, un personaje nuevo y Penta, una nueva versión que nadie quería por los antecedentes de ese personaje entre lesiones y falta de oportunidades, pero la persona se opuso a esas leyendas y aceptó ser Pentagón Jr debutando el 2 de diciembre del 2012 en Guerra de Titanes.

El destino y su trabajó lo encumbraron en AAA, lo proyectó a planos internacionales y a la WWE

Luego de años de lucha, Penta fue creciendo en la AAA, cambió su personaje drásticamente le sumó maquillaje y un estilo más agresivo y se inventó el CERO MIEDO como lema que tampoco creía que con el tiempo iba a resultar algo aspiracional para la gente.

Pasaron años en los que salió de AAA, trabajó fuera de México, visitó la Arena México, regresó a AAA para quitarle la máscara a Villano IV y en 2025 crecieron los rumores de que por fin iba a llegar a WWE lo que se confirmó en el primer trimestre.

Con ese bombazo siguió la compra de WWE por la AAA y ahora Penta puede ser campeón de Money in the Bank y con ello puede ser también campeón mundial en la WWE.

Los rivales de Penta Zero Miedo en la lucha de MONEY IN THE BANK 2026

Penta Zero Miedo, Je'Von Evans, Bron Breakker, CM Punk, Kevin Owens y Trick Williams serán los luchadores que se suban al ring con las peligrosas escaleras buscando bajar la maleta colgada a unos 5 metros o más. desde el suelo