Money In The Bank 2026: La hora para VER EN VIVO el evento de la WWE hoy | Cartelera y horario

Comienza la cuenta regresiva para el que es, sin duda, uno de los eventos más esperados que la WWE tendrá a lo largo de este cierre del año. Money In The Bank finalmente ha llegado, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles al respecto de esta función.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Money In The Bank se ha convertido en uno de los eventos favoritos para los aficionados de la WWE. Además, la comunidad mexicana estará atenta a lo que ocurra toda vez que la participación de Penta, el Zero Miedo, está garantizada. ¿Cuál es la cartelera de esta función de la WWE?

¿Cuál es la cartelera para WWE Money In The Bank 2026?

Hasta el momento la WWE ha confirmado un total de cinco combates para el Money In The Bank 2026, mismos en donde destacan dos luchas por Campeonatos, un mano a mano de alarido y finalmente los dos Dinero en el Banco, tanto en la rama femenil como en el apartado varonil.

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Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan vs Becky Lynch por el Título Femenino de la WWE.

Oba Femi vs Bronson Reed en un mano a mano de alarido.

Roman Reigns (c) vs LA Knight por el Título Mundial Pesado de la WWE.

Money In The Bank Femenino: Roxanne Pérez vs Lash Legend vs Tiffany Stratton vs Sol Ruca vs Lola Vice vs Jacy Jane.

Money In The Bank Masculino: Penta Zero Miedo vs Kevin Owens vs CM Punk vs Je’Von Evans vs Bron Breakker vs Trick Williams.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver WWE Money In The Bank 2026?

Será este sábado 10 de octubre del 2026 cuando la WWE presente una nueva edición del Money In The Bank en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. El evento comenzará en punto de las 16:00 horas al interior de la República Mexicana y se podrá ver a través de la plataforma Netflix.