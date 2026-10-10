Penta ya es uno de los LUCHADORES PRINCIPALES de la WWE; este dato lo demuestra

El 2026 ha sido uno de los mejores años en la carrera profesional de Penta, el Zero Miedo, luchador nacido en Ecatepec que, hoy por hoy, es una de las estrellas más importantes que la WWE tiene, y para muestra de ello el último dato que lo coloca a la par de otras figuras de élite.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Fue en 2025 cuando Penta fue fichado por la WWE a fin de consagrarse en la zona midcard de Monday Night RAW; sin embargo, una vez que tuvo un consagrado reinado como Campeón Intercontinental, ahora el Zero Miedo se ha convertido en un elemento de planos estelares en la empresa.

¿Por qué se dice que Penta ya es un estelar de la WWE?

Fue en los últimos días cuando la WWE compartió el póster oficial de Crown Jewel 2026, uno de los eventos más importantes que la empresa tendrá en este cierre del año. En él aparecen cuatro luchadores que, seguramente, tendrán una injerencia realmente importante en la función.

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Los primeros dos que hacen acto de presencia son Cody Rhodes y Randy Orton, quienes tienen una fuerte rivalidad. A un costado aparece CM Punk y, del otro lado, se vislumbra Penta, lo cual significa que la WWE lo tiene valorado como un elemento a seguir en este evento.

Cabe mencionar que este es el segundo evento en el que Penta aparece en el póster, pues el primero de ellos será precisamente el Money In The Bank a celebrarse este día. Así, se espera que más pronto que tarde el Zero Miedo consiga uno de los títulos estelares de la empresa.

¿Cuándo y dónde será WWE Crown Jewel 2026?

La WWE tiene en mente realizar el Crown Jewel el próximo sábado 7 de noviembre; es decir, en poco menos de un mes, en Riad, Arabia Saudita. Se espera que la participación de Penta no sea la única con el toque mexicano, sobre todo, por el buen rendimiento de otros atletas como Rey, Dominik Mysterio, Dragon Lee y Rey Fénix.