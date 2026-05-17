VIDEO: Fan cambia fiesta de XV años por conocer a Penta; así la recibió el luchador

Penta, el Zero Miedo, se ha convertido en uno de los rostros más importantes del roster actual de la WWE, por lo que también es uno de los luchadores más importantes a nivel mundial. Tal situación hace que todo el mundo, tanto chicos como grandes, deseen conocerlo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El nombre de Penta se ha vuelto tendencia en los últimos días gracias a la victoria que obtuvo el mes pasado en Wrestlemania 42, misma que lo mantiene como el Campeón Intercontinental de la WWE. No obstante, algo que también llamó la atención fue el lindo gesto que tuvo con una pequeña fanática suya.

¿Fan cambió su fiesta de XV años por conocer a Penta?

Previo a la participación que tuvo en Wrestlemania 42 hace poco menos de un mes, Penta se tomó el tiempo para coincidir con algunos aficionados que viajaron hasta Las Vegas para verlo. Una de ellas fue una pequeña niña de 15 años, misma que decidió cambiar su fiesta con la única intención de conocer al nacido en Ecatepec.

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La quinceañera cambió su fiesta por venir a #WrestleMania y conocer a Penta 🫶🥹 pic.twitter.com/TDq0XsWd8U — WWE Español (@wweespanol) April 18, 2026

“¡Felicidades!, ¿En dónde vives, en Tijuana? Muchas felicidades. Feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre”, le dijo Penta a la pequeña fan luego de conocer su historia y de tomarse el tiempo de coincidir con ella, en un hecho que quedará por siempre en la memoria de la menor de edad.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Penta tiene gestos de cariño con sus seguidores, lo cual ha hecho que sea muy querido por la comunidad. Por lo pronto, vale decir que el Zero Miedo se mantiene vigente en la empresa y con un campeonato en su cintura con 41 años de edad.

¿Cuáles son los próximos retos de Penta en la WWE?

Actualmente es uno de los rostros importantes de la WWE como Campeón Intercontinental, por lo que se espera que Penta mantenga el título durante algunos meses. Además, no se descarta que, a largo plazo, la compañía lo una junto a Fénix para el regreso de los Lucha Brothers.