Pittsburgh Steelers vs Tampa Bay Buccaneers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 18 de octubre, partido de la Semana 6 de la NFL 2026; marcador online

Hoy domingo 18 de octubre, la actividad de los emparrillados continúa desde el Raymond James Stadium en Florida, donde los Steelers visitan a Tampa Bay en el marco de la Semana 6 de la NFL 2026. El kickoff de este choque está programado para las 11:00 am, tiempo del centro de México.

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La escuadra de Pittsburgh se presenta a este compromiso luciendo un récord positivo de 3-2. El equipo aterriza con la motivación a tope luego de vencer con autoridad 34-22 a los Indianapolis Colts la jornada pasada.

Por su parte, el panorama de los Buccaneers es mucho más complejo en este arranque de temporada regular. Los locales apenas registran una marca de 1-4; tras debutar con un triunfo ante los Cowboys, han hilado cuatro dolorosas derrotas (ante Bengals, Browns, Vikings y Packers).

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