Hormiga González y la “excelente noticia” que recibió para finalizar de gran forma el 2026

Armando, la Hormiga González, ha tenido un 2026 por demás extraño, pues si bien durante la primera mitad del año alcanzó logros importantes en Chivas y la Selección Mexicana, este cierre se vislumbra complicado a pesar de haber dado el salto al viejo continente tras su paso por el Rebaño.

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A pesar de ello, Armando González fue uno de los pocos jugadores que estuvieron en la Copa Mundial de la FIFA y que logró su pase al balompié de Europa pese a no tener muchos minutos en la Selección Mexicana. Ahora bien, ¿cuál es la nueva buena noticia que recibió?

¿Qué noticia ayudará a la Hormiga González a consolidarse en la Selección Mexicana?

Desafortunadamente, en los últimos días se confirmó que Raúl Jiménez tuvo que ser operado de una lesión que tuvo en la rodilla luego de lo ocurrido antes de la Fecha FIFA. Se esperaba que la situación fuera menos complicada; sin embargo, al final el mexicano sí tuvo que pasar por el quirófano.

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Reportes extraoficiales mencionan que Raúl Alonso Jiménez tendrá una recuperación cercana a los tres meses, motivo por el cual el mexicano regresará a las canchas hasta enero del 2027, situación que abre la puerta a que la Hormiga González se consolide en la Selección Mexicana.

Como sabes, la Selección disputará una última Fecha FIFA durante mediados del próximo mes, misma que será interesante para que la Hormiga González se pueda consolidar como el delantero a seguir del cuadro nacional ante la inminente baja de Raúl y el poco juego otorgado a Santiago Giménez.

¿Cuáles son los números de la Hormiga González en la Selección Mexicana?

Armando González debutó con la Selección Mexicana en noviembre del 2025, por lo que está cerca de llegar a su primer año como seleccionado nacional. En este tiempo el canterano de Chivas ha disputado alrededor de 420 minutos, mismos en los que solamente registra un gol.