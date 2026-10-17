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Club América tendrá dos bajas de peso para enfrentar a Club León por la Jornada 12 del Apertura 2026

Guillermo Almada deberá modificar su equipo titular para enfrentar a La Fiera a raíz de dos bajas importantes que sufrió recientemente

Guillermo Almada
Almada da luz verde a la primera salida del Club América|Crédito: @ClubAmerica

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El Club América buscará despegarse de sus principales perseguidores en la tabla general del Apertura 2026. Actualmente comparte el liderato con Atlas, equipo que ya jugó su partido correspondiente a la Jornada 12, ambos con 21 puntos. En esta oportunidad, las Águilas visitarán al Club León y Guillermo Almada tendrá que hacer cambios en el once inicial debido a dos bajas importantes.

Las bajas que tendrá el América para enfrentar a León

La primera baja confirmada es Miguel Borja. El delantero colombiano fue expulsado en la fecha anterior, cuando las Águilas recibieron a Rayados de Monterrey. De esta manera, deberá cumplir con una jornada de suspensión, luego de haber provocado una plancha sobre uno de los defensores del cuadro regio en el minuto 87 de partido.

Eso no es todo, ya que Raphael Veiga será la segunda baja que tendrá el América para su partido ante León. De acuerdo a la información que compartió el periodista Carlos Rodrigo Hernández, el mediocampista ofensivo recibió un golpe durante un entrenamiento y no está en condiciones óptimas de jugar. Por esta razón, Almada decidió resguardarlo por precaución.

Miguel Borja y Raphael Veiga son bajas del América

¿Cuándo juega el América contra León por el Apertura 2026?

El América visitará al León este sábado 17 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio León, también conocido como Nou Camp, y será correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026.

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¿Cuál es la probable alineación del América para enfrentar a León?

Ante la ausencia de Raphael Veiga, Carlos Álvarez aparece como una alternativa para tomar su lugar en la generación de juego. Por su parte, Henry Martín se perfila para comandar el ataque azulcrema, acompañado por Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez por los costados.

De acuerdo con la proyección de Sporting News, el América podría salir con Luis Ángel Malagón; Israel Reyes, Santiago Ramos Mingo, Santiago Bueno y Cristian Borja; Alan Cervantes y Érick Sánchez; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez y Brian Rodríguez; Henry Martín. Sin embargo, Almada todavía podría realizar ajustes antes de confirmar el once inicial.

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