Los Pumas necesitan de una victoria ante el Monterrey para aspirar a clasificarse a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y lo harán con un uniforme con el que esperan invocar a la historia del estadio Olímpico Universitario este sábado 21 de novimebre.

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Los Pumas presentan su nuevo uniforme alternativo para la Jornada 17 del Apertura 2026

A través de sus redes sociales, los Pumas presentaron el que será el uniforme alternativo de esta campaña y lucirán los equipos varonil y femenil de la institución.

Se trata de una indumentaria que elude al pebetero del Estadio Olímpico Universitario y en el que destacan los colores negro y dorado, el cual ya está disponible en tiendas oficiales.

El conjunto Universitario presentará su nuevo uniforme este sábado 21 de noviembre cuando se enfrenten a los Rayados de Monterrey, precisamente en la cancha del Olímpico Universitario en donde buscarán una victoria que les permita colarse en la Liguilla, a la espera de una combinación de resultados.

Por su parte, el cuadro femenil lo estrenará hasta el próximo 9 de diciembre cuando se enfrente al América en la Semifinal de Ida del Apertura 2026.

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