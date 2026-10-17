La polémica razón por la que Pumas no despediría a Esteban Solari pese a tristes resultados

Pumas alista sus armas para disputar uno de los juegos más importantes que tendrá en este torneo al medirse a la Máquina de Cruz Azul, equipo con quien tiene una enorme rivalidad deportiva y quien lo venció en la última final del futbol mexicano en el estadio Olímpico Universitario.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Este partido será importante para la comunidad auriazul dado que no han tenido una temporada satisfactoria en cuanto a resultados se refiere. A pesar de ello, existe una razón por la cual, pese a una hipotética derrota, la directiva de Pumas no contemplaría el cese de Esteban Solari.

¿Por qué Pumas no piensa despedir a Esteban Solari?

El portal ESPN mencionó, hace unos días, que la directiva de Pumas tiene plena confianza en el trabajo del técnico argentino, por lo que todo haría indicar que Esteban se mantendría en la institución del Pedregal por lo menos hasta que termine el torneo para hacer una evaluación de sus números.

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No obstante, el medio Futbol Total establece que, en realidad, en Pumas no buscarán despedir a Esteban Solari dado que la directiva no tiene un plan B en caso del cese del argentino, por lo que intentarán aguantarlo el mayor tiempo posible de cara a un nuevo proyecto a futuro.

Bajo este contexto, la fuente detalla que la única forma en que la directiva auriazul tomaría la decisión de despedir a Esteban Solari sería solo si ocurriera una catástrofe, misma que sería un resultado muy contradictorio o, bien, una trifulca entre el cuerpo técnico y el resto de los jugadores.

¿En qué posición se encuentra Pumas en la actualidad?

Después de 10 juegos disputados, los Pumas de la UNAM se ubican en la duodécima posición de la tabla general con 12 puntos producto de tres victorias, tres empates, cuatro derrotas, 14 goles a favor y 16 en contra, por lo que está a dos unidades del octavo lugar que da un pase a la próxima Liguilla.