Pumas UNAM vs. Club América: cómo estará el clima para la hora exacta del Clásico Capitalino

Mientras muchos se preguntan cuánto cuestan los boletos para el Clásico Capitalino, Pumas y América se preparan para enfrentarse este sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro de la Jornada 16 del Apertura 2026 comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en Ciudad Universitaria. ¿Cómo estará el clima?

Así como el América sufrió una baja muy importante, el conjunto de Guillermo Almada tendrá otro desafío en su visita a los universitarios, en un partido clave para sus aspiraciones en la recta final del campeonato. Además del resultado, los aficionados que asistan al estadio deberán tener en cuenta las condiciones meteorológicas previstas (17º C para las 21:00).

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Clima: así estará el tiempo para Pumas vs. América

Para las 21:00 horas del sábado 7 de noviembre, se espera una temperatura cercana a los 17 °C en Ciudad de México. El pronóstico contempla cielo parcialmente nublado, con una posibilidad de lluvia menor que durante las horas previas.

La humedad relativa rondaría entre el 65% y el 75%, mientras que el viento soplaría principalmente desde el noroeste, con velocidades de entre 9 y 15 km/h.

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Aunque no se anticipan precipitaciones importantes para el horario del partido, el ambiente podría sentirse algo más fresco por la combinación de humedad y viento. Por eso, quienes concurran al Estadio Olímpico Universitario pueden considerar llevar una campera ligera.

Detalles del partido entre Pumas y América

El Clásico Capitalino se disputará este sábado 7 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

Estadio Olímpico Universitario Todos los récords que mantiene el Olímpico Universitario (Foto: Pumas UNAM)

América llega como líder con 29 puntos, mientras que Pumas ocupa el décimo lugar con 20 unidades y necesita sumar para mantenerse en la pelea por ingresar a la Liguilla del Apertura 2026.

Boletos para Pumas vs. América

Las entradas tienen precios que van desde los 400 hasta los 1,400 pesos mexicanos, sin contar los cargos de la plataforma. Los boletos se venden a través de Ticketmaster México. El límite establecido es de cuatro por comprador y la disponibilidad puede cambiar.