Pumas y Cruz Azul estarán incompletos; estas son las 7 BAJAS que ambos clubes tendrán para este partido

Los Pumas de la UNAM y la Máquina de Cruz Azul se verán las caras en una edición más de una rivalidad que ha aumentado con el paso de los años y que vio su punto más alto en la final de la temporada pasada, misma en donde los celestes alzaron el título en la cancha de CU.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Se trata, sin duda, del juego que más llama la atención de esta Jornada 11 correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, a llevarse a cabo este domingo a las 19:00 horas. Sin embargo, vale decir que ni Pumas ni Cruz Azul estarán completos para este compromiso.

¿Cuáles son las bajas de Pumas para enfrentar a Cruz Azul?

Pumas tendrá la oportunidad de recuperar a los jugadores que fueron con sus respectivas selecciones en esta Fecha FIFA, teniendo ejemplos claro como Álvaro Angulo, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Robert Morales, quienes ya se integraron al parejo de sus compañeros en los entrenamientos.

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Sin embargo, el equipo liderado por Esteban Solari tendrá tres bajas de consideración para medirse a Cruz Azul en los nombres de José Juan Macías y Sebastián Córdova, así como un Cristian Calderón que, todo parece indicar, no se recuperará a tiempo para este duelo.

¿Cuáles son las bajas de Cruz Azul para enfrentar a Pumas?

La situación con Cruz Azul no es mejor, pues Joel Huiqui no podrá contar con dos canteranos que tuvieron presencia en el pasado. Y es que, luego de sufrir lesiones de consideración, tanto Amaury Morales como Christian Jiménez no podrán estar disponibles para enfrentar a Pumas.

Además, el técnico de Cruz Azul está a la espera de saber qué ocurrirá con Amaury García y Rodolfo Rotondi luego de los problemas físicos que han arrastrado en las últimas semanas. Finalmente, se desconoce si José Paradela estará al cien por ciento luego de la lesión que sufrió el fin de semana pasado ante el LA Galaxy.