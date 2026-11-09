Cuando un árbitro de la NFL coloca ambas manos sobre la cabeza, está señalando una infracción relacionada con el número de jugadores o las sustituciones de un equipo. El gesto identifica tres posibles situaciones: sustitución ilegal, 12 jugadores en el huddle ofensivo o demasiados hombres en el campo.

No es una celebración ni una señal de anotación. Es una advertencia de que un equipo incumplió las reglas sobre la cantidad de jugadores que pueden participar en una jugada.

La NFL establece que cada equipo debe tener 11 jugadores en el campo cuando comienza una acción. Si un equipo presenta más jugadores de los permitidos, recibirá un castigo que afectará si situación en el terreno.

¿Cuántas yardas se castiga tener 12 jugadores en el campo?

La penalización por tener demasiados hombres en el campo es de cinco yardas. Sin embargo, el momento en el que ocurre la infracción puede modificar sus consecuencias.

Si la defensa tiene 12 jugadores cuando se realiza el centro, comete una falta por demasiados hombres en el campo. Si la ofensiva reúne a 12 jugadores en el huddle, también puede ser sancionada.

Las sustituciones ilegales ocurren cuando un equipo no respeta el procedimiento establecido para realizar cambios de jugadores. La regla busca evitar que una escuadra obtenga una ventaja mediante movimientos indebidos antes del inicio de la jugada.

¿Cómo distinguir esta señal de otras que hace el árbitro?

La NFL utiliza movimientos específicos para que jugadores, entrenadores y espectadores puedan identificar las decisiones arbitrales.

Ambas manos sobre la cabeza: sustitución ilegal, 12 jugadores en el huddle ofensivo o demasiados hombres en el campo.

sustitución ilegal, 12 jugadores en el huddle ofensivo o demasiados hombres en el campo. Ambos brazos extendidos hacia arriba: touchdown, gol de campo o intento exitoso.

touchdown, gol de campo o intento exitoso. Palmas juntas sobre la cabeza: safety.

safety. Brazos cruzados sobre la cabeza: tiempo fuera.

La próxima vez que veas al árbitro colocar las manos sobre su cabeza, presta atención a la jugada anterior. Puede significar cinco yardas de castigo y una oportunidad adicional para el equipo rival.