¿Qué significa el pañuelo rojo que lanza un entrenador de la NFL y cuándo puede utilizarlo?

Un pase de Josh Allen termina en el césped y los árbitros señalan que el receptor no consiguió completar la atrapada. Buffalo pierde una oportunidad para extender su ofensiva, pero en la banda Joe Brady observa algo distinto en la repetición. El entrenador de Buffalo Bills acaba de solicitar un reto (coach’s challenge), un recurso reglamentario que permite pedir la revisión de una decisión arbitral mediante las imágenes de televisión

Ese pequeño objeto puede cambiar una jugada, devolverle la posesión a un equipo o costarle un tiempo fuera al entrenador. En el Monday Night Football de este lunes 9 de noviembre contra Minnesota Vikings, el pañuelo rojo será una de las herramientas estratégicas que pueden alterar el desarrollo del encuentro.

¿Cuándo comenzó la repetición instantánea en la NFL?

La historia de la repetición instantánea comenzó mucho antes de que los entrenadores tuvieran una bandera roja en sus bolsillos. La NFL experimentó con esta tecnología durante la pretemporada de 1978, pero su incorporación oficial a la temporada regular llegó en 1986.

En aquella primera etapa, las revisiones estaban limitadas a determinadas jugadas y dependían de un supervisor de repetición. Durante su temporada inaugural se revisaron 374 acciones y apenas 38 decisiones fueron revertidas, alrededor del 10 por ciento.

El sistema no sobrevivió a las críticas por las interrupciones y la tecnología disponible. La National Football League lo eliminó en 1992 y lo recuperó en 1999 con una modificación fundamental ya que los entrenadores podían solicitar directamente una revisión mediante un reto.

En 2004 se incorporó la bandera roja como señal para solicitarlo y en 2007 el sistema quedó establecido de manera permanente.

¿Cuántos retos tiene un entrenador de la NFL?

De acuerdo a NFL Operations, cada equipo comienza un partido con dos oportunidades para cuestionar decisiones arbitrales. El entrenador debe lanzar el pañuelo rojo antes de la siguiente jugada o patada para que los oficiales revisen la jugada.

El reglamento establece distintas consecuencias:

Si pierde el primer reto: su equipo pierde un tiempo fuera.

Si gana el primer reto: conserva su tiempo fuera y puede utilizar el segundo.

Si gana al menos uno de sus dos retos: recibe una tercera oportunidad.

Si pierde sus dos retos: se queda sin posibilidades de solicitar otra revisión.

Si gana los dos: también obtiene un tercer reto. Nunca puede tener cuatro.

La revisión necesita evidencia clara e indiscutible para modificar la decisión original. Si las imágenes no permiten demostrar que el árbitro se equivocó, la determinación que se tomó en el campo se mantiene.

¿Qué porcentaje de retos consigue cambiar una decisión?

Los entrenadores no siempre aciertan cuando lanzan el pañuelo rojo. Un análisis académico publicado en 2024, basado en datos de las temporadas 2021 y 2022, encontró que el 56 por ciento de las revisiones instantáneas, incluidos los retos de los entrenadores, terminó con una decisión revertida.

super-bowl-2025-cuál-es-el-significado-cada-color-de-pañuelos-en-la-nfl-rojo-amarillo Super Bowl 2025: ¿Cuál es el significado de cada color de los pañuelos en la NFL, del rojo al amarillo? ("Scott Boehm/AP")

El mismo estudio calculó que, desde 1999, alrededor del 40 por ciento de todas las revisiones había provocado un cambio en la decisión original. Es importante distinguir ambos indicadores, porque el primero contempla un periodo concreto y el segundo abarca un historial mucho más amplio.

¿Todas las jugadas se pueden revisar con el pañuelo rojo?

La NFL establece una lista de acciones que pueden ser impugnadas por los entrenadores. Entre ellas están las decisiones relacionadas con la posesión del balón, las atrapadas, si un jugador tocó el césped antes de completar una recepción, si consiguió avanzar para un primero y diez o si permaneció dentro del terreno de juego.

También existen jugadas que se revisan automáticamente, sin necesidad de que el entrenador lance una bandera. Esto incluye anotaciones, pérdidas de balón y algunas situaciones de cuarta oportunidad.

Durante los últimos dos minutos de cada mitad y en el tiempo extra, las revisiones quedan bajo el control del oficial de repetición y no pueden ser solicitadas mediante un reto del entrenador.

Una novedad para 2026: la NFL permite que el entrenador en jefe designe previamente a un integrante de su cuerpo técnico para lanzar el pañuelo rojo. La decisión de solicitar el reto sigue siendo responsabilidad del entrenador, pero ya no es indispensable que él mismo arroje la bandera.

Joe Brady y los Bills tendrán esa herramienta disponible frente a Minnesota. En un partido que reúne a dos equipos con aspiraciones importantes en la temporada, una decisión arbitral puede modificar el rumbo de una ofensiva y cambiar el escenario de un encuentro.

El pañuelo rojo pesa muy poco, pero su lanzamiento puede costar un tiempo fuera, regalar una oportunidad adicional o corregir una decisión que parecía definitiva. En la NFL, también se juega desde la banda.