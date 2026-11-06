Patrick Mahomes vs Josh Allen: La rivalidad que está marcando una época en la NFL y sus números históricos

En la cima de esta nueva época dorada se encuentra el choque constante entre dos colosos de la Conferencia Americana: Patrick Mahomes y Josh Allen. La rivalidad entre el pasador de los Kansas City Chiefs y el líder de los Buffalo Bills ha tomado el relevo de los míticos duelos entre Tom Brady y Peyton Manning.

Cada choque entre ambos pasadores garantiza un espectáculo de pirotecnia ofensiva, jugadas inverosímiles y finales dramáticos no aptos para cardiacos. Ambos mariscales de campo han transformado sus enfrentamientos directos en citas obligatorias para cualquier aficionado al deporte mundial.

La ventaja de Allen sobre Mahomes

Las estadísticas en los choques directos reflejan una paridad impresionante que demuestra la paridad táctica de ambos planteles. En los duelos de temporada regular, Josh Allen ha logrado mantener una ligera ventaja sobre Mahomes, destacando por su capacidad para ganar batallas clave en el Arrowhead Stadium con su versatilidad por aire y por tierra.

Sin embargo, el panorama cambia drásticamente en la postemporada. Patrick Mahomes ha impuesto un dominio categórico en los playoffs, eliminando a los Buffalo Bills en múltiples ocasiones rumbo a la conquista de sus anillos de Super Bowl. Esos encuentros de enero han dejado marcadores abultados y episodios memorables como los famosos “13 segundos” en la ronda divisional de 2022.

Números históricos y un legado que continúa en la NFL

Las cifras acumuladas por ambos mariscales de campo en sus choques directos rozan la excelencia absoluta. Entre ambos acumulan decenas de pases de anotación, miles de yardas totales y un promedio de puntos por partido que supera la media de la liga. Tanto Mahomes como Allen promedian más de 300 yardas totales por juego cada vez que cruzan sus caminos en el emparrillado.

Más allá de los fríos números estadísticos, esta rivalidad ha elevado el nivel competitivo de toda la NFL. La combinación entre el talento natural, el liderazgo de vestuario y la potencia física de ambos pasadores asegura que los próximos años sigan regalando capítulos dorados. La dinastía de los Chiefs y la ambición de los Bills seguirán colisionando para el deleite de la afición global.