El trabajo de un lanzador puede cambiar el destino de una temporada. Cada ponche, entrada sin permitir carreras y victoria construye el argumento para recibir uno de los reconocimientos individuales más importantes del beisbol: el premio Cy Young.

Las Grandes Ligas entregan este galardón al mejor pitcher de cada liga, Americana y Nacional. En 2026, Cam Schlittler, de los New York Yankees, fue elegido en la Americana, mientras que Jacob Misiorowski, de los Milwaukee Brewers, lo obtuvo en la Liga Nacional.

El reconocimiento lleva el nombre de Denton True Cy Young, uno de los lanzadores más dominantes de la historia del beisbol. Su carrera incluyó 511 victorias, una marca que permanece como récord de las Grandes Ligas.

¿Qué significa el premio Cy Young y cómo se elige al ganador?

El Cy Young es el reconocimiento que distingue al mejor lanzador de cada temporada en las Grandes Ligas. Se entrega desde 1956 y, durante sus primeros años, reconocía a un solo pitcher de todas las Mayores.

A partir de 1967, el premio comenzó a entregarse por separado en cada circuito, por lo que cada temporada tiene un ganador de la Liga Americana y otro de la Liga Nacional.

La votación está a cargo de la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA). Sus integrantes evalúan el rendimiento de los lanzadores durante la temporada regular y elaboran una boleta con sus cinco principales candidatos.

El sistema otorga siete puntos al primer lugar, cuatro al segundo, tres al tercero, dos al cuarto y uno al quinto. El pitcher que acumula más puntos obtiene el reconocimiento.

La efectividad, los ponches, las entradas trabajadas, las victorias y el impacto sobre su equipo son algunos de los indicadores que suelen pesar en la elección.

¿Quién ganó el Cy Young 2026 de la Liga Americana?

Cam Schlittler, de los New York Yankees, ganó el premio Cy Young de la Liga Americana por decisión unánime.

El derecho terminó la temporada con marca de 14-6 y efectividad de 1.95, la mejor del circuito. También encabezó la Liga Americana en ERA+, con 215, y registró 6.2 WAR de acuerdo con FanGraphs.

His year. His terms. His Cy Young. pic.twitter.com/37eqRtlYkE — New York Yankees (@Yankees) November 12, 2026

Schlittler se convirtió en el séptimo lanzador de los Yankees en conquistar el reconocimiento. Se unió a una lista que incluye a Bob Turley, Whitey Ford, Sparky Lyle, Ron Guidry, Roger Clemens y Gerrit Cole.

¿Quién ganó el Cy Young 2026 de la Liga Nacional?

Jacob Misiorowski, de los Milwaukee Brewers, se lo llevó. El derecho de 24 años terminó la campaña con efectividad de 1.80, 252 ponches y WHIP de 0.80 en 174 entradas y dos tercios. También lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo permitido, con .157.

A UNANIMOUS Cy Young victory for the Miz pic.twitter.com/VEkcrPI0tv — Milwaukee Brewers (@Brewers) November 12, 2026

Sus números lo colocaron por delante de otros finalistas como Chris Sale, de los Atlanta Braves, y Cristopher Sánchez, de los Philadelphia Phillies.