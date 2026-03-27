Milwaukee arranca la temporada con récord y victoria en la MLB

Los Milwaukee Brewers arrancaron la temporada 2026 de las Grandes Ligas con una actuación que ya quedó inscrita en la historia. En su debut, el equipo igualó el récord de más ponches en un juego de nueve entradas al sumar 20, durante una contundente victoria por 14-2 frente a los Chicago White Sox.

El protagonista principal desde la lomita fue el joven lanzador Jacob Misiorowski, quien firmó una salida dominante con 11 ponches en cinco entradas de trabajo. Aunque permitió un cuadrangular en el primer turno del encuentro, logró recomponerse rápidamente y mantuvo bajo control a la ofensiva rival, que apenas pudo generar peligro durante el resto de su participación.

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El dominio no se detuvo con su salida. El bullpen de Milwaukee mantuvo el mismo nivel de efectividad, combinándose para completar la histórica cifra de 20 abanicados. En total, cinco pitchers participaron en la hazaña, que además de representar un récord para la franquicia, iguala una de las marcas más altas registradas en las Grandes Ligas para un juego de nueve innings.

Mientras el pitcheo imponía condiciones, la ofensiva también respondió con contundencia. Jugadores como Sal Frelick y Jake Bauers aportaron poder con cuadrangulares, mientras que William Contreras fue clave en la producción de carreras, contribuyendo a ampliar la ventaja y asegurar un triunfo sin complicaciones.

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El resultado no solo marcó un inicio ideal en el calendario, sino que también envió un mensaje claro al resto de la liga sobre el potencial del cuerpo de lanzadores de Milwaukee. Igualar una marca histórica en el primer juego del año no es un logro menor y refuerza las expectativas sobre el equipo en la presente campaña.

