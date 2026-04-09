Tiene 25 años, juega para los Yankees y podría ser de los mejores en la historia de la MLB

Hace tan solo unos días la MLB presenció uno de los momentos más destacados que se han vivido en los últimos años cuando un pelotero, que forma parte de los Yankees de Nueva York, retiró a un total de 15 bateadores en un mismo juego, lo cual ha llamado poderosamente la atención.

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Este elemento es Cam Schlittler, un jugador que apenas tiene 25 años de edad y que, por su juventud y las cosas que ha demostrado en los últimos meses, se ha convertido en un verdadero elemento a seguir en las Grandes Ligas. ¿Será la próxima estrella de la MLB?

¿Quién es Cam Schlittler y por qué podría ser la próxima joya de la MLB?

Fue durante el juego entre los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle que Cam sorprendió a propios y extraños al participar en 6 ⅓ entradas en dicho compromiso, mismas en donde no solo no recibió jonrones, sino que además ponchó a siete bateadores rivales.

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En este juego, además, retiró a los últimos 15 bateadores a los que enfrentó, lo cual habla del impacto que tuvo en el duelo en donde los Yankees vencieron a su rival por 5-3. Con este resultado, Schlittler se confirma como un elemento importante y a tener en cuenta para el equipo que buscará coronarse en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Por si esto fuera poco, Cam superó los problemas de espalda que tuvo en las últimas semanas y, ahora, cuenta con un excelente estado físico, lo cual le permite disputar la mayor cantidad de tiempo en el diamante si es que su entrenador está de acuerdo con tal situación.

¿Cuándo debutó Cam Schlittler?

Nacido en los Estados Unidos hace 25 años, Cam Schlittler se ha destacado por ser uno de los peloteros que mejor maneja la presión dentro de la MLB a través de su habilidad para ejecutar lanzamientos específicos en los momentos más importantes de los juegos, lo anterior destacando que su debut en las Grandes Ligas fue en julio del año pasado.