3 FIGURAS del Querétaro que serían perseguidos por los GRANDES de la Liga BBVA MX

Los Gallos del Querétaro se han convertido, sin duda, en el equipo sensación del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Y es que, después de 11 duelos disputado, el equipo negro y azul se encuentra entre los primeros cinco lugares dentro de la clasificación general.

Colectivamente, al América no le alcanza

Esto deriva del gran trabajo realizado por el técnico chileno Esteban González, así como por el increíble nivel que varios de sus jugadores han mostrado hasta ahora. Por tal motivo, aquí conocerás qué futbolistas podrían cambiar de aires con miras al siguiente torneo de la Liga BBVA MX.

¿Qué jugadores del Querétaro podrían llegar a clubes grandes de la Liga BBVA MX?

Santiago Homenchenko : Con apenas 23 años de edad, el uruguayo se ha convertido en uno de los mejores jugadores que la Liga BBVA MX tiene en la actualidad. Por tal motivo, se espera que varios grandes del futbol mexicano se peleen por él en el próximo mercado de transferencias.

: Con apenas 23 años de edad, el uruguayo se ha convertido en uno de los mejores jugadores que la tiene en la actualidad. Por tal motivo, se espera que varios grandes del futbol mexicano se peleen por él en el próximo mercado de transferencias. Mateo Coronel: El argentino tiene 27 años de edad y ha comenzado a tener sus mejores actuaciones en la Liga BBVA MX. De hecho, no se descarta que algunos equipos de renombre en el balompié azteca puedan buscarlo con miras a reforzar su delantera para la siguiente campaña.

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Ali Ávila: El centro delantero mexicano cuenta con 23 años de edad y, de hecho, está convertido en uno de los más eficaces de cara al arco rival. Por tal motivo, los grandes de la Liga BBVA MX, entre ellos Cruz Azul o Chivas, podrían buscarlo para reforzar su banca para el 2027.

¿Cuál es el valor en el mercado del Querétaro?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt, los Gallos Blancos del Querétaro son la nómina número 16 más costosa que hay en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX solo por encima de Puebla y Atlante, teniendo un valor de 23.78 millones de euros.