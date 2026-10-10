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Querétaro vs Atlante: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 10 de octubre, partido de la Jornada 11 de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue en vivo y gratis el minuto a minuto con las acciones más importantes desde La Corregidora: Gallos de Querétaro recibe a los Potros de Hierro del Atlante en la Jornada 11 del Apertura 2026

Gallos vs Atlante.jpg
Jornada 11 del Apertura 2026

Escrito por: Sebastian Cortés

En la reanudación de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX , tras la pausa por la Fecha FIFA , las emociones del futbol aterrizan en territorio queretano.

El silbatazo inicial del partido entre Querétaro y Atlante sonará en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) . Ambas escuadras saltarán a la cancha con el objetivo de mantener la inercia ganadora y sumar tres puntos claves tras salir victoriosos en su último compromiso.

Los Gallos Blancos de Querétaro se instalan en el cuarto lugar de la tabla general con 17 unidades , impulsados ​​por el sólido triunfo de 2-0 ante Chivas . Por su parte, los Potros de Hierro del Atlante encarran este compromiso con la moral a tope tras firmar una de las actuaciones más contundentes de la fecha pasada, luego de imporse con un categórico 4-2 a Monterrey en el Estadio Banorte.

Podrás seguir todas las acciones de este encuentro completamente en vivo y gratis mediate el minuto a minuto disponible en la app y el sitio web de Azteca Deportes

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