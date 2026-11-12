¿Quién era “El Chevo” Martínez, periodista y amigo mexicano de Pep Guardiola del que el ex DT del Barcelona lamentó su muerte?

Pep Guardiola no olvida a los amigos que hizo durante su paso por el futbol mexicano con los Dorados de Sinaloa y recientemente envió un arreglo floral con dedicatoria especial para el funeral del periodista Eliseo ‘Chevo’ Martínez, quien lo acompañara en su estancia en Culiacán.

Chevo Martínez fue el encargado de recibir a Guardiola a su llegada a a Culiacán, Sinaloa, convirtiéndose rápidamente en su hombre de confianza, mano derecha y colaborador cercano.

El exentrenador del Manchester City envió sus condolencias para la familia de Martínez a través de una corona floral con la leyenda “joseph Guardiola” que fue vista en el funeral del periodista.

Te puede interesar: De jugar ante 90 mil personas en el Camp Nou a 6 mil en Italia; así será el regreso de Ronaldinho con el Ravenna

¿Quién fue Chevo Martínez, amigo de Pep Guardiola en Culiacán?

Chevo Martínez trabajó con los Dorados de Sinaloa desde el 2003 y era el encargado de trasladar a Guardiola desde el hotel que convirtió en su casa en los seis meses en Culiacán, hasta los entrenamientos del equipo en la zona sur de la ciudad.

Martínez recordó en una entrevista para ESPN que Guardiola solía tener una rutina muy marcada en su estancia en Culiacán con sus entrenamientos, descansos y salidas a una comer a una cocina de la ciudad, mientras que en la tarde se la pasaba leyendo revistas de futbol junto a Manuel Lillo que el propio Chevo se encargaba de conseguirles.

Chevo Martínez y la corona floral que envió Pep Guardiola a su funeral Chevo Martínez y la corona floral que envió Pep Guardiola a su funeral

La amistad entre Martínez y Guardiola continúo después de que el futbolista colgara los botines para comenzar su faceta como entrenador e incluso se comunicaban vía telefónica.

“Es muy sencillo y cuando le hablé a España me respondía con malas palabras, pero mal dichas. Quería que le enseñara a decir esas palabras, pero no lo hice”, contó Martínez en el 2018 para el citado medio.

Chevo Martínez era originario de Guanajuato en donde nació el 16 de diciembre de 1964, pero desde muy joven se instaló en Culiacán donde trabajó en varias administraciones de la Dirección del Gobierno de Sinaloa hasta el 2021.

Con los Dorados trabajó desde 2003 y además de trabajar estrechamente con Guardiola, también lo hizo con Diego Maradona cuando fue director técnico del equipo.

Martínez perdió la vida el martes 10 de noviembre de causas naturales, informaron sus familiares a los 61 años y fue velado en la funeraria Moreh de Culiacán, Sinaloa.

Te puede interesar: La locura por el regreso profesional de Ronaldinho obliga al Ravenna a ampliar su estadio con una grada llamada R10