Racing vs Valencia; la hora para VER EN VIVO el debut de Javier Aguirre en la Jornada 8 de LaLiga

Este fin de semana es uno de los más importantes en la carrera de Javier, el Vasco Aguirre, como técnico profesional. El entrenador mexicano se dice listo para volver a la primera división española, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto al Racing vs Valencia.

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Javier Aguirre fue contratado por el Valencia con el objetivo de ayudar al club a mantenerse en la primera categoría después de un inicio por demás complicado. Dicho lo anterior, aquí conocerás cuándo, dónde, y a qué hora será el debut que tendrá frente al Racing.

¿Cómo llegó Javier Aguirre al Valencia?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Javier Aguirre fue parte de la Selección Mexicana que llegó a la ronda de octavos de final de la última Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro nacional tuvo una destacada actuación en el campo, hecho que ayudó al Vasco a sobresalir como DT.

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Una vez confirmada su salida de la Selección Mexicana se esperaba que Javier Aguirre tomara un periodo de descanso; sin embargo, tan solo días después el mexicano tomó la oferta del Valencia de España, equipo representativo que, sin embargo, se encuentra en uno de sus peores momentos de los últimos años.

Actualmente, el Valencia se encuentra en la penúltima posición de la tabla general en España con solo 4 unidades producto de una victoria, un empate y cinco descalabros. Por tal motivo, Javier Aguirre debe trabajar arduamente a fin de evitar un nuevo descenso en su carrera.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el debut de Javier Aguirre en el Racing vs Valencia?

Javier, el Vasco Aguirre hará su debut en la temporada 2026 - 2027 de España dentro de la Jornada 8 cuando su club, el Valencia, visite El Sardinero para enfrentar al Racing, lugar número 16 de la tabla. El juego comenzará en punto de las 13:00 horas y se podrá ver a través de Sky Sports.