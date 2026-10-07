Raúl Jiménez, como un padre con Gil Mora: Tiene con qué jugar donde quiera pero tiene que ser paso a paso. Le recomiendo ir a Dortmund a Alemania o a España

Con 35 años y una carrera en Europa ininterrupida desde 2014, Raúl Jiménez se convierte en una voz autorizada para analizar y opinar sobre el futbol europeo, por lo que ha enviado un mensaje a su compañero en Selección Nacional Gil Mora, quien se especula, podría fichar con un club del Viejo Continente en un movimiento que sería BOMBAZO para el balompié mexicano.

Raúl Alonso Jiménez toma un rol como de padre y formador para Gil Mora, quien por las edades inclusive podría ser su hijo. El aún jugador de Xolos está próximo a cumplir 18 años y en ese marco también se anunciaría su partida de Liga MX hacia otro balompié.

Los rumores indican que el Liverpool podría ofrecer 40 millones de euros para quedarse con el mediocampista ofensivo; pero nueva información extraoficial maneja 50 millones de euros de un club europeo y aunque no se tiene claridad podría ser desde el Borussia Dortmund hasta el Arsenal de la Premier League.

Desde hace casi un año se rumoró que inclusive Barcelona y Real Madrid lo tuvo en su órbita, por lo que las opciones son variadas y muchas que podrían recibir a Morita.

De ahí que hayan consultado a Jiménez quien le dedicó unas palabras a Gil Mora destacando que sin duda le irá bien a donde sea que vaya porque tiene plenas facultades para ello, pero tamboén recomendó puntualmente dos destinos que podrían beneficiar al joven jugador para esta etapa en la que necesitará adaptación, minutos y saber lidiar con los nuevos escenarios que se le van a presentar.

Raúl Jiménez y sus sabios consejos para Gil Morita

Jiménez, que pasó por el Atletico de Madrid en 2014, padeciendo de la falta de minutos por la alta exigencia vivió, sabe de lo que habla cuando dice que “tiene con qué jugar donde quiera, pero tiene que ser paso a paso. Con calidad y el futuro creo que le puede ir bien en una Liga top”.

Jimenez explicó también que lo visualiza quizás en el Borussia donde se juega un estilo como el que él tiene, aunque aseguro que también en España donde el tema físico no es lo primordial.

El punto medular de su consejo es quizás fichar por un equipo de un menor perfil en donde termine de crecer para luego dar el salto.

La experiencia de Raúl Jimenez en Europa

Jiménez ha tenido una carrera llena de momentos destacados, quizás no ha sumado muchos títulos, pero permanecer vigente y sobreponerse a una lesión de cabeza como la que sufrió en su primera etapa en Wolves es algo que se debe subrayar.

Inclusive a estas alturas de su carrera, se dijo que podría volver a México, tener un poco más de tranquilidad y competencia, pero decidió ir a la segunda división de Inglaterra y volver a unir los caminos con Wolves.

América 2012-2014

Atlético 2014- 2015

Benfica 2015-2018

Wolves 2015- 2023

Fulham 2023-2026

Wolves 2026- actual