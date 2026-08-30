Gilberto Mora eligió a Raúl Jiménez como mentor para perfeccionar una faceta clave de su juego

Gilberto Mora está creciendo su nivel futbolístico a pasos agigantados. Además de ser un creador de juego eficaz pese a sus 17 años de edad, el mediocampista está añadiendo a su abanico de habilidades la faceta de goleador. Actualmente, el juvenil de la Selección Mexicana es el máximo anotador de Xolos de Tijuana en el Apertura 2026 y, en gran parte, es gracias a Raúl Jiménez.

Durante la Jornada 6 del Apertura 2026, Gilberto Mora se convirtió en la figura del cuadro fronterizo en el juego ante Pumas al haber anotado dos goles para sumar otros tres puntos en tabla general. Lo curioso es que ambas anotaciones fueron desde los once pasos, faceta que el canterano de Tijuana ha estado perfeccionando en el último tiempo y con Jiménez como mentor.

Gilberto Mora confirma que Raúl Jiménez fue de ayuda para mejorar su técnica en penales

Los dos goles ante Pumas tienen un valor agregado y es que Mora logró vencer a un arquero sumamente experimentado como lo es Keylor Navas. Tras el triunfo de Xolos, el mediocampista fue consultado sobre si Raúl Jiménez había influido en su aprendizaje a la hora de ejecutar penales y su respuesta fue afirmativa.

Gilberto Mora anotó dos goles ante Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2026|Crédito: @Xolos / X

“A lo mejor no es como él, pero sí, las veces que estuve allá (con la Selección Mexicana) y él practicaba pues si trataba de aprenderle lo más que podía”, reveló Mora ante los medios de comunicación. Cabe destacar que el juvenil lidera la tabla de goleo de Xolos de Tijuana con cuatro goles, donde tres de ellos fueron desde el punto de penal.

TE PUEDE INTERESAR:



Según la plataforma especializada en datos y estadísticas, SofaScore, Gilberto Mora es el mejor jugador del cuadro fronterizo con diferencia. Cuenta con una calificación global de 7.6 sobre 10, además de ser el futbolista con mayor cantidad de goles producidos con 5 (cuatro goles y una asistencia).

Gilberto Mora, el futbolista más cotizado de la liga

Raúl Jiménez, un maestro perfecto para Gilberto Mora

La elección de Mora no pudo ser mejor, ya que Raúl Jiménez es uno de los cobradores de penales más efectivos del futbol mexicano. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, el delantero ha convertido 48 de los 50 disparos que ejecutó desde los once pasos a lo largo de su carrera, lo que representa una efectividad del 96 por ciento.

Sus únicos errores ocurrieron ante Fernando Muslera, en un amistoso entre México y Uruguay disputado en 2018, y frente a Yassine Bounou, durante la UEFA Europa League de 2020. Desde entonces, Jiménez no volvió a fallar un penal en tiempo reglamentario. Incluso mantiene una marca perfecta de 14 cobros anotados en la Premier League. Números que explican por qué Gilberto Mora decidió observar su técnica y tomarlo como referencia dentro de la Selección Mexicana.