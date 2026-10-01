¿Se va? Confirman que gigante de Europa prepara oferta de 40 millones por Gil Mora

El mediocampista juvenil mexicano Gil Mora podría estar ante una oferta gigantesca a sus 17 años, para emigrar a Europa y es el Liverpool de la Premier League que pondría esa millonada en la mesa para hacerse de los servicios del jugador de Xolos, que hace unos días marcó su primer gol con la Selección Mexicana en la categoría mayor.

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Se ha reportado desde 2025 que clubes han quedado maravillados por Gil Mora y el talento que a su corta edad muestra jugando en la cancha, con una decisión y marcha que presumen habilidad nata. Xolos ya le quedaría corto al jugador y en el equipo fronterizo saben que es cuestión de tiempo para que emigre a otro equipo entendiendo que ya cumplienron con la parte formativa y la proyección.

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Morita sabe de que está en la mira de otros equipos y su agente Rafaela Pimenta también, por lo cual ha soltado que por Mora deberá haber una oferta que vaya en sintonía con su alcance, descartando que puedan aceptar una oferta de 15 millones, pues esa cantidad "no vale ni una pierna" del mundialista con México en el 2026.

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Liverpool y la OFERTA de 40 millones que tendría para llevarse a Gil Mora

El Liverpool de la Premier, sería la escuadra que levanta la mano, quizá anticipando que con 17 años aún es joven para emigrar y busca amarrarlo para que un corto plazo reporte con los de Anfield, aunque tendrían también que competir con el PSG, MÓNACO y Barcelona que del mismo modo irían por el prospecto que carga con un Mundial en experiencia, sin olvidar el reconocimiento de Bellingham; y un gol en la selección mayor que lo coloca como el más joven en realizarlo con sus 17 años de edad.

¿Gil Mora puede fichar ahora por un equipo en Europa?

Ahora mismo, fichar a Gil Mora no es posible por ser menor de edad, pero el 14 de octubre Morita, 10 de los Xolos y 10 de la Selección Mexicana cumple 18 años por lo cual en el mercado invernal habrá más de un equipo intentando algo extraordinrio para firmarlo.

Lo que es una realidad es que Morita será jugador de un gran equipo en Europa por todo lo que ha mostrado y por tener a esa agente que ha colocado a muchos jugadores y ha obtenido jugosos contratos.