Así como muchos hablan de los nuevos delanteros de la Selección Mexicana y la ausencia de Raúl Jiménez, también hay interés por conocer algunos de los artículos de lujo que forman parte de su vida fuera de las canchas. El atacante mexicano ha sido relacionado con distintas marcas de relojes, con piezas que alcanzan valores de cientos de miles de dólares.

Aunque Raúl Jiménez se pierde esta doble jornada con México, su trayectoria en el futbol europeo le ha permitido acceder a una colección de relojes exclusivos. Entre las marcas asociadas con el delantero aparecen Richard Mille, Audemars Piguet, Vacheron Constantin y Jaeger-LeCoultre, además de un Rolex que recibió como obsequio.

Raúl Jiménez tiene 4 relojes de lujo en su colección: este es el precio y detalles de cada uno (Foto: IG / Raúl Jiménez)

Precios y detalles de los relojes de Raúl Jiménez

Estas son algunos de los relojesy marcas relacionadas con el futbolista, junto con sus precios aproximados. Las cifras pueden variar según el modelo, los materiales y sus características específicas.

Richard Mille RM 67-02 (Italia): entre 370,000 y 520,000 dólares. Es una edición especial de diseño ultraligero y deportivo, con materiales como carbono y cuarzo TPT.

entre 370,000 y 520,000 dólares. Es una edición especial de diseño ultraligero y deportivo, con materiales como carbono y cuarzo TPT. Audemars Piguet Royal Oak esqueletizado: entre 70,000 y más de 350,000 dólares. Su precio depende de la versión, los materiales y el mecanismo.

entre 70,000 y más de 350,000 dólares. Su precio depende de la versión, los materiales y el mecanismo. Vacheron Constantin: entre 25,000 y 45,000 dólares o más. La referencia contempla líneas como Patrimony y Overseas.

entre 25,000 y 45,000 dólares o más. La referencia contempla líneas como Patrimony y Overseas. Jaeger-LeCoultre Reverso: entre 7,000 y 48,000 dólares. Las versiones clásicas de acero tienen precios menores que las Duoface o de oro.

entre 7,000 y 48,000 dólares. Las versiones clásicas de acero tienen precios menores que las Duoface o de oro. Reloj Rolex: Jiménez recibió un Rolex como parte de los regalos que el creador de contenido SteveWillDoIt entregó a los jugadores de México después de vencer a Ecuador en el Mundial 2026.

Raúl Jiménez tiene 4 relojes de lujo en su colección: este es el precio y detalles de cada uno (Foto: IG / Raúl Jiménez)

Los lujos que se puede dar Raúl Jiménez

De acuerdo con la información de Ámbito Financiero, el patrimonio del delantero también incluye propiedades en México, España y Portugal, además de una residencia en Wolverhampton con una combinación de diseño británico y mexicano.

En cuanto a los automóviles, se le ha relacionado con modelos de alta gama como un Lamborghini Huracán, una Cadillac Escalade V-Series, una Bentley Bentayga y un BMW X5.

La pareja de Raúl Jiménez es la actriz, conductora y creadora de contenido Daniela Basso (Foto: IG / Raúl Jiménez)

¿Cuánto gana Raúl Jiménez en el Wolverhampton? Detalles de su sueldo

Raúl Jiménez percibe aproximadamente 100,000 libras esterlinas por semana, lo que equivale a un ingreso anual superior a los 5 millones de libras.