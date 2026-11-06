CONFIRMADO: Raúl Jiménez se perderá los últimos partidos de México el 2026

Una noticia de último momento sacude los planes de la Selección Mexicana de Fútbol para la recta final del calendario anual. El delantero estrella Raúl Jiménez ha quedado descartado de manera oficial para integrar la lista de convocados de cara a la Fecha FIFA de noviembre. El atacante azteca no podrá estar presente en los dos compromisos internacionales de preparación que marcarán el cierre definitivo de la actividad del seleccionado nacional en este 2026.

La ausencia del histórico goleador representa un duro contratiempo para la estructura táctica del equipo nacional dirigido por Rafa Márquez. Su experiencia en el fútbol de máxima exigencia y su peso específico en el vestuario lo convertían en una pieza fundamental para consolidar la idea de juego.

Motivos de la baja de Raúl Jiménez y la gestión del cuerpo técnico nacional

La decisión de marginar a Raúl Jiménez de esta última ventana internacional responde a una estrategia consensuada entre el cuerpo médico del seleccionado y su club en Europa. Tras una recargada seguidilla de encuentros disputados en la Premier League y el desgaste físico acumulado durante el certamen mundialista, se optó por brindarle descanso al delantero para prevenir lesiones musculares.

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana prefirió no arriesgar la integridad física del ariete para priorizar la recuperación total del jugador garantizará que arranque el próximo ciclo competitivo de 2027 en plenitud de condiciones futbolísticas para encarar los torneos oficiales en la región.

Sin Raúl Jiménez... ¿oportunidad para el recambio generacional en la delantera azteca?

Ante la confirmada baja del emblemático atacante, la puerta se abre de par en par para los jóvenes centrodelanteros de la Liga BBVA MX y del balompié internacional. La Fecha FIFA de noviembre servirá como una vitrina idónea para probar variantes tácticas y evaluar a nuevos romperredes que levantan la mano por un puesto titular.

Los dos duelos finales del año representarán un examen exigente para quienes asuman la responsabilidad de cargar con el gol mexicano. México buscará cerrar el 2026 con sensaciones positivas frente a Jamaica, demostrando que posee fondo de armario para competir al máximo nivel aún sin su principal referente de área.