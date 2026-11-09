Rayados de Monterrey tiene REFUERZO CONFIRMADO para el Clausura 2027

Mientras muchos se preguntan por qué es tan importante el juego de Querétaro vs Rayados, el CF Monterrey ya tiene novedades sobre la conformación de su plantilla para el próximo torneo. El colombiano Johan Rojas está cerca de terminar su etapa en el futbol brasileño y deberá regresar a México para definir su futuro.

Así como Rayados fichó a un streamer, también hay movimientos que empiezan a marcar el rumbo del equipo regiomontano de cara al Clausura 2027. El mediocampista de 24 años volverá a estar bajo la evaluación de la directiva y del cuerpo técnico, aunque su continuidad todavía no está asegurada.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Monterrey 0-1 Guadalajara Paxon Ruffin of Monterrey during the 14th round match between Monterrey vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 24, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon Mexico. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

El futbolista debe volver a Rayados de Monterrey por este motivo

Johan Rojas pondrá fin a su paso por el Vasco da Gama, luego de que el club brasileño decidiera no ejecutar la opción de compra incluida en su préstamo. De acuerdo con los reportes sobre su situación, la cesión terminaría antes de lo previsto y el futbolista deberá presentarse con Monterrey.

Uno de los factores que habría influido en el movimiento es el interés de Matías Almeyda. Según las versiones difundidas, el entrenador habría solicitado adelantar el regreso del colombiano y lo tendría contemplado como una alternativa para reforzar las opciones ofensivas del equipo.

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Sin embargo, volver a Rayados no significa que Rojas tenga asegurado un lugar en la plantilla. El cuerpo técnico y la directiva evaluarán su situación para decidir si puede integrarse al proyecto o si buscarán otro destino para el mediapunta.

Los números de Johan Rojas con Rayados de Monterrey

El colombiano ya conoce el futbol mexicano, donde tuvo participación con Necaxa y Monterrey. En la Liga BBVA MX acumula los siguientes registros:

Necaxa: 31 partidos, 16 como titular, 2 goles y 2 asistencias.

31 partidos, 16 como titular, 2 goles y 2 asistencias. Rayados: 22 partidos, cuatro como titular, 3 goles y 1 asistencia.

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Con 24 años, Johan Rojas tendrá que reportar con Monterrey y buscar convencer al cuerpo técnico de cara al Clausura 2027. Su regreso abre una posibilidad para reforzar al equipo, pero la decisión definitiva sobre su continuidad todavía está pendiente.