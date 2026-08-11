OFICIAL: Rayados de Monterrey ficha a un “streamer” y estos son los detalles

Rayados de Monterrey continúa con movimientos para fortalecer sus fuerzas básicas y ahora concretó una incorporación poco habitual. El conjunto regiomontano encontró a su nuevo refuerzo en una competencia que combina futbol juvenil con entretenimiento digital, estilo “streamers”. El movimiento marca un precedente para este tipo de torneos del futbol mexicano.

El nuevo integrante de Rayados es Pedro Orlando Quintero Carmona, defensa de 17 años que llega procedente de Memelos FC, equipo con el que participó en la primera edición de la Teens League. El juvenil fue registrado con la categoría Sub 17 del conjunto albiazul para comenzar su primera experiencia dentro del futbol profesional.

Rayados ficha a Pedro Orlando Quintero Carmona

Quintero se convirtió oficialmente en jugador de Rayados para el Apertura 2026. El defensor comenzará su proceso con el equipo Sub 17. La intención es que pueda avanzar dentro de la estructura del club y crecer en un ambiente distinto.

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El movimiento también podría permitirle acercarse al primer equipo dirigido por Matías Almeyda. Rayados tiene pendiente cumplir con la Regla de Minutos de Menores durante el torneo, aunque todavía parece lejana su convocatoria al plantel principal.

¿De dónde llega el nuevo jugador de Rayados?

Antes de incorporarse al conjunto regiomontano, Pedro Orlando Quintero defendió los colores de Memelos FC en la Teens League. El zaguero logró ganarse un lugar como titular durante la primera edición de la competencia de Nuevo León.

Su equipo tuvo una buena participación y terminó levantando el trofeo de campeón. Ahora, Quintero tendrá la posibilidad de continuar su desarrollo dentro de una institución profesional como Rayados y competir en las categorías juveniles del club.

Pedro Orlando Quintero hace historia en el futbol mexicano

Quintero es el primer participante de la Teens League que da el salto al futbol profesional mexicano. Su incorporación a Rayados abre una nueva posibilidad para otros jóvenes que participan en este tipo de competencias. Por eso tanto la liga como su exclub mostraron la noticia con orgullo.

La Teens League es un torneo juvenil que combina futbol y entretenimiento digital. Está dirigido a jugadores de entre 13 y 17 años y utiliza un formato de juego que también tiene elementos relacionados con competencias como la que organiza Gerard Piqué con Ibai Llanos.

