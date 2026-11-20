Así como muchos se preguntan por las reglas del futbol americano, también crece la expectativa por el regreso de la NFL a México. Este domingo 22 de noviembre, los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentarán en el Estadio Banorte, en un partido de temporada regular que tendrá como escenario a la Ciudad de México. Y hay detalles del clima.

Mientras que la NFL ya es furor en México con una aparición épica, también hay interés por las condiciones meteorológicas durante el juego. Se espera una noche fresca, con cielo mayormente nublado y una pequeña posibilidad de lluvia.

NFL: San Francisco 49ers at Dallas Cowboys Los 49ers llegarán a México como el mejor equipo de la NFC. (Kevin Jairaj/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Los detalles completos del clima en Ciudad de México para el partido de la NFL

El pronóstico para Ciudad de México para el juego entre 49ers y Vikings prevé estos detalles meteorológicos:

Temperatura: 19 °C.

19 °C. Condición del cielo: Mayormente nublado.

Mayormente nublado. Probabilidad de lluvia: 15 %.

15 %. Humedad: 56 %.

56 %. Viento: Del norte, a aproximadamente 3 km/h.

Aunque la probabilidad de precipitaciones será baja al inicio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre posibles chubascos aislados en el Valle de México durante la tarde y noche. Se recomienda llevar una chamarra ligera.

Joe Kapp, quarterback de Vikings

Detalles del juego entre San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

El encuentro entre San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings será el sexto partido de temporada regular de la NFL que recibe. Estos son los datos principales:

Fecha y hora: Domingo 22 de noviembre de 2026. 19:20 hs (tiempo del centro de México).

Domingo 22 de noviembre de 2026. 19:20 hs (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Banorte (antes Azteca), Ciudad de México.

Estadio Banorte (antes Azteca), Ciudad de México. Competencia: Temporada regular de la NFL.

San Francisco 49ers La mala y buena noticia para 49ers previo al duelo contra Cowboys (San Francisco 49ers)

El Estadio Azteca, que fue sede de tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, ya tiene preparado el terreno de juego para recibir a las dos franquicias. Según explicó Nick Pappas, encargado de superficies de la NFL, se realizaron ajustes relacionados con el campo utilizado durante el Mundial de 2026, pero no fue necesario modificar sus dimensiones.

Además, el recinto incorporó vestuarios externos para albergar a los 53 jugadores de cada equipo, conectados mediante túneles prefabricados con las tribunas inferiores. Será el sexto partido de temporada regular de la NFL para el Azteca. La última presentación había sido en 2022, cuando San Francisco derrotó 38-10 a Arizona.