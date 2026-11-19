La NFL volverá a México después de cuatro años con el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. El encuentro se jugará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca. El duelo corresponde a la Semana 11 de la temporada regular de 2026 y será el primero de Minnesota en territorio mexicano.

Si vas a seguir el juego por primera vez, fíjate en dos números que aparecen junto al marcador. Uno indica en qué oportunidad está la ofensiva y el otro, cuántas yardas le faltan para conseguir una nueva serie. De ahí sale el famoso «primero y diez».

¿Qué significa «primero y diez» en la NFL?

Cada equipo juega con 11 jugadores en el campo. El que tiene el balón puede avanzar por tierra o por aire y cuenta con cuatro oportunidades para ganar 10 yardas. Si alcanza esa distancia, obtiene una nueva serie. Cuando la zona de anotación está a menos de 10 yardas al comenzar la serie, verás «primero y gol».

Supongamos que los 49ers ganan cuatro yardas en su primera jugada. La siguiente será segunda y seis. Si avanzan otras cuatro, quedarán en tercera y dos. Con un avance de tres yardas en esa jugada, San Francisco consigue otro primero y diez. En televisión, la línea amarilla suele marcar hasta dónde necesita llegar la ofensiva.

Si llega a cuarta oportunidad, el equipo puede jugársela, intentar un gol de campo si está a distancia o despejar para que el rival empiece su serie más lejos. Si se la juega y queda corto, el rival toma el balón donde terminó el avance. También puede cambiar la posesión si la defensa intercepta un pase o recupera un balón suelto.

San Francisco 49ers (REUTERS)

¿Cuánto vale un touchdown y cómo se suman puntos en la NFL?

Touchdown (6 puntos). Se logra al cruzar la línea de gol con el balón bajo control o completar una recepción en la zona de anotación rival.

Se logra al cruzar la línea de gol con el balón bajo control o completar una recepción en la zona de anotación rival. Punto extra (1 punto) o conversión (2 puntos). Después del touchdown, el equipo puede patear entre los postes para sumar uno o intentar llegar de nuevo a la zona de anotación para sumar dos.

Después del touchdown, el equipo puede patear entre los postes para sumar uno o intentar llegar de nuevo a la zona de anotación para sumar dos. Gol de campo (3 puntos). El pateador manda el balón entre los postes y por encima del travesaño.

El pateador manda el balón entre los postes y por encima del travesaño. Safety (2 puntos). Un caso típico ocurre cuando la defensa derriba al portador del balón dentro de su propia zona de anotación. Los puntos son para la defensa.

¿Cuánto dura un partido de NFL y qué pasa si hay empate?

Un juego de NFL se divide en cuatro cuartos de 15 minutos. El partido dura más de una hora porque el reloj se detiene en situaciones como un pase incompleto o un tiempo fuera, y hay un descanso al terminar el segundo cuarto.

Colts de Indianaopolis vs Minnesota Vikings de la NFL El apoyador de los Minnesota Vikings, Troy Dye (45), reacciona después de hacer una entrada contra los Indianapolis Colts durante el último cuarto en el U.S. Bank Stadium. (Matt Krohn/USA TODAY Sports)

Si los 49ers y los Vikings terminan igualados tras el cuarto periodo, jugarán un tiempo extra de hasta 10 minutos. Por regla general, ambos tienen oportunidad de poseer el balón si el reloj lo permite, incluso si el primero anota un touchdown. Si se agota el tiempo y el marcador sigue igualado, el partido termina en empate.

El domingo habrá una razón para prestar especial atención a las terceras oportunidades. San Francisco llega como el equipo que más convierte en esa situación (52 %), mientras que Minnesota lidera la NFL con 37 capturas de quarterback. Cada vez que los 49ers queden en tercera y largo, los Vikings tendrán una oportunidad de presionar al quarterback y forzar el despeje.