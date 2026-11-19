Antes de que los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrenten en el Estadio Banorte, sus colores ya tuvieron un primer duelo en la Ciudad de México. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la NFL organizaron la primera Noche de Cascos y Máscaras el miércoles 18 de noviembre en la Arena México. Y la afición de San Francisco tuvo motivos para festejar desde el cuadrilátero.

La función reunió cuatro combates y tuvo a John Sutcliffe como presentador. En las gradas se mezclaron los jerseys de distintas franquicias con las máscaras de lucha libre, mientras que los gladiadores incorporaron cascos, hombreras y otros detalles del futbol americano a su indumentaria.

Así ganó Máscara Dorada la lucha estelar para los 49ers

Máscara Dorada, Templario y Dulce Gardenia hicieron equipo para representar a los 49ers, con Kemonito en su esquina. Del otro lado estuvieron Soberano Jr., Hechicero y Raider, quienes defendieron los colores de los Vikings acompañados por Kemalito. La presentación del bando de San Francisco contó con Sourdough Sam, la mascota de la franquicia, y el mexicano Alfredo Gutiérrez, exintegrante del equipo.

Los rudos se adelantaron en la primera caída, pero los técnicos emparejaron la lucha en la segunda. Todo se definió en la tercera, cuando Máscara Dorada conectó una patada a la nuca de Hechicero y lo dejó con las espaldas planas tras una Estrella Fugaz. El conteo de tres selló el triunfo de la tercia que representó a San Francisco.

Máscara Dorada 49ers se quedó con el triunfo sobre Vikings en el cuadrilátero (X: @CMLL_OFICIAL)

¿Quiénes ganaron en la Noche de Cascos y Máscaras?

Shockercito y Galaxy abrieron la función con un triunfo sobre Mercurio y Pequeño Pierroth. En el turno de las Amazonas, Tessa Blanchard, Kira y Skadi derrotaron a Candela, Metálica y Olympia. Más tarde, El Coyote y los hermanos Calavera Jr. I y II se impusieron a Fuego, Capitán Suicida y El Audaz en la lucha semifinal.

¿Cuándo juegan 49ers vs. Vikings en México?

El partido de la Semana 11 de la NFL se jugará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. Será el primer encuentro de temporada regular de la liga en el país desde 2022, cuando los propios 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca. Para Minnesota será su primera presentación en México.