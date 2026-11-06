¿Cuándo termina la temporada regular de la NFL 2026 y qué día comienzan los playoffs rumbo al Super Bowl LXI?

La campaña 2026 de la NFL entrará en su etapa decisiva durante enero de 2027, cuando los 32 equipos completen el calendario y queden definidos los clasificados a los playoffs. La última jornada será el sábado 9 y domingo 10 del primer mes del año, para después abrir camino rumbo al Super Bowl LXI.

¿Cuándo termina la temporada regular de la NFL?

La fase regular concluirá el domingo 10 de enero de 2027, fecha en la que se disputarán los últimos encuentros de la Semana 18. Con ello, se dará por terminado un total de 272 juegos durante la campaña. Cada una de las 32 franquicias disputará 17 partidos a lo largo de 18 semanas, con una jornada de descanso por equipo.

Playoffs Super Bowl LXI La fase regular concluirá el domingo 10 de enero de 2027. (Archivo Azteca Deportes)

Cabe destacar que para la postemporada ingresan 14 equipos: siete de la Conferencia Americana (AFC) y siete de la Conferencia Nacional (NFC). En cada conferencia entrarán los cuatro campeones divisionales y tres equipos comodines con los mejores registros.

¿Cuándo comienzan los playoffs de la NFL?

La postemporada arrancará el sábado 16 de enero de 2027 con el fin de semana de comodines, que se extenderá hasta el lunes 18. En esta primera ronda participarán 12 equipos, seis de cada conferencia, mientras que los dos primeros sembrados de la AFC y la NFC descansarán y esperarán a sus rivales para la siguiente fase.

La ronda divisional se disputará el sábado 23 y el domingo 24 de enero. En esa etapa se incorporarán los dos equipos que consiguieron el mejor registro en cada conferencia durante la fase regular, junto con los seis ganadores de los encuentros de comodines. Los cuatro equipos que consigan avanzar tendrán la oportunidad de disputar los campeonatos de conferencia.

Las finales de la AFC y la NFC se disputarán el domingo 31 de enero de 2027. Esos partidos determinarán qué franquicias representarán a cada conferencia en el encuentro por el campeonato, para después competir por el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LXI.

¿Cuándo es el Super Bowl LXI?

El Super Bowl LXI se disputará el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, recinto ubicado en Inglewood, California, dentro del área metropolitana de Los Ángeles. El estadio albergará el partido que enfrentará a los campeones de la AFC y la NFC, luego de que ambos superen las rondas de comodines, divisional y campeonato de conferencia.