Jay-Z y la NFL: la alianza que lo lleva de productor a estrella del Super Bowl LXI

Aun faltan poco más de tres meses y medio, pero el Super Bowl LXI comienza a tomar forma con el anuncio este lunes 26 de octubre de que Jay-Z será el artista encargado de presentarse en el espectáculo del medio tiempo del partido más importante de la NFL que se disputará el próximo domingo 14 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

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Jay-Z el artista que se presentará en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2027

A través de las redes sociales, Apple Music confirmó que Jay-Z será el artista encargado de presentarse en el show del medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos más visto del año y que puede marcar la carrera de un cantante.

El rapero ha pasado del productor encargado de elegir a los talentos que se presentan en el Super Bowl desde el 2020, a convertirse en la estrella que abrirá el espectáculo más codiciado y observado del mundo.

"Cuando llegamos a un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, solo tenía una petición: que Jay-Z subiera al escenario él mismo algún día, cuando le pareciera el momento adecuado. No podría estar más emocionado de que los aficionados de todo el mundo experimenten el arte, la creatividad y el impacto cultural que aportará al escenario de la Super Bowl", dijo Roger Goodell, comisionado de la NFL sobre la elección de Jay-Z.

Bajo el mando de Jay Z, el Super Bowl tuvo como artistas a Jennifer López, Shakira, Bad Bunny, J Balvin, The Weekend, Snoop Dogg, Eminem, Dr Dre, 50 Cent, Mary J Blige, Kendrick Lamar, Rihana, Usher, Lady Gaga y Ricky Martin, entre otros.

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