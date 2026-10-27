Super Bowl LXI de la NFL en el SoFi Stadium: capacidad, boletos y cómo llegar a Los Ángeles

El Super Bowl LXI de la temporada 2026 de la NFL llegará al área metropolitana de Los Ángeles el domingo 14 de febrero de 2027, fecha en la que se presentará Jay-Z en el show medio tiempo. El encuentro tendrá lugar en el SoFi Stadium, recinto que comparten los Rams y los Chargers y que recibirá por segunda ocasión el partido más importante del futbol americano profesional.

La capacidad del SoFi Stadium

El SoFi Stadium, que albergó el Mundial 2026, tiene una capacidad aproximada de 70 mil espectadores, aunque puede ampliarse hasta 100 mil para determinados eventos. El recinto cuenta con más de 260 suites de lujo y más de 13 mil asientos premium, además de espacios de hospitalidad para aficionados y empresas.

El SoFi Stadium tiene una capacidad aproximada de 70 mil espectadores, aunque puede ampliarse hasta 100 mil para determinados eventos.|Archivo Azteca Deportes

El inmueble se encuentra en Hollywood Park, un complejo deportivo y de entretenimiento de casi 300 acres, en Inglewood, California. Su dirección oficial es 1001 S. Stadium Drive, Inglewood, CA 90301. Aunque suele asociarse con Los Ángeles por su cercanía con la ciudad, el recinto no está en el centro angelino.

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Además del futbol americano, el recinto recibió partidos del Mundial de Clubes y otros eventos deportivos y musicales, y tiene programadas actividades para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl LXI

La NFL todavía no ha liberado una venta general de entradas individuales para el partido. Como referencia, Ticketmaster señala que el precio promedio histórico de una entrada de reventa para el Super Bowl suele costar entre 4 mil y 6 mil dólares. Cabe mencionar que el costo real puede variar según la ubicación del asiento, la demanda y el momento de compra.

¿Cómo llegar al SoFi Stadium?

Una de las opciones de transporte público consiste en tomar las líneas C o K de Metro hasta la estación LAX/Metro Transit Center. Mientras que quienes viajen en automóvil desde el aeropuerto de Los Ángeles al estadio deben planear el estacionamiento con anticipación.

También existen alternativas de autobús desde otros puntos de la región. La línea 7X de GTrans sale del Harbor Gateway Transit Center. Mientras que Torrance Transit ofrece conexiones hacia el recinto y Culver CityBus dispone de la ruta 99 Express. Las tarifas y los horarios pueden cambiar para un evento de esta magnitud.