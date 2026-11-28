Los San Francisco 49ers volverán a la actividad tras la contundente victoria que consiguieron ante los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El equipo de Kyle Shanahan se medirá ante los Seattle Seahawks en uno de los encuentros más atractivos de la Semana 12 de la NFL.

El conjunto californiano registra nueve victorias y tan solo una derrota en lo que va de la temporada regular, números que le permiten liderar la División Oeste de la Conferencia Nacional. Por su parte, los vigentes campeones del Super Bowl acumulan seis triunfos y cuatro derrotas.

¿A qué hora juegan 49ers vs Seahawks por la Semana 12 de la NFL?

El partido entre los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 15:25 horas, tiempo del centro de México, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Cabe recordar que ambas franquicias ya se enfrentaron en la Semana 5 de la temporada regular 2026 de la NFL. En aquella oportunidad, el equipo de Kyle Shanahan se impuso por 32-29 en condición de visitante.

Levi's Stadium 49ers y Seahawks jugarán en el Levi's Stadium (X: @LevisStadium)

¿Dónde ver EN VIVO 49ers vs Seahawks en México?

De acuerdo con la información que compartieron los propios San Francisco 49ers a través de su sitio web oficial, los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro a través de Canal 9 (NU9VE).

Por otra parte, quienes deseen seguir las acciones del partido vía streaming podrán hacerlo mediante NFL Game Pass, servicio disponible en la plataforma DAZN.

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Horario: 15:25 horas (CDMX).

Estadio: Levi’s Stadium.

Transmisión: Canal 9 y NFL Game Pass (DAZN).

La sensible baja que tendrán los 49ers ante los Seattle Seahawks

Si bien es cierto que los 49ers llegan en un gran momento deportivo, Kyle Shanahan no podrá contar con una de sus principales figuras para el compromiso de la Semana 12 de la NFL. Se trata de Brock Purdy, quien sufrió una lesión en el tobillo durante el encuentro ante los Minnesota Vikings en México.

De esta manera, Mac Jones será el mariscal de campo titular de San Francisco ante Seattle. Por el contrario, los Seahawks recuperarán a Sam Darnold, quien se perdió los últimos dos partidos de su equipo por problemas físicos.