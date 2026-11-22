Fred Warner volverá a jugar en la Ciudad de México este domingo. El linebacker de ascendencia mexicana encabeza el grupo de 12 jugadores de los San Francisco 49ers que también estuvieron en la visita de la franquicia al entonces Estadio Azteca en 2022. Ahora enfrentarán a Minnesota con responsabilidades muy distintas.

San Francisco enfrentará a los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, a las 19:20 horas, tiempo del centro de México. La última vez que los 49ers jugaron aquí vencieron 38-10 a Arizona. Warner fue uno de los titulares de aquella defensiva y ahora regresa como capitán y referente del equipo.

Fred Warner honors his roots by running out with the Mexican flag 🇲🇽



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¿Quiénes son los 12 jugadores de los 49ers que regresan a México?

La lista incluye a Brock Purdy, Christian McCaffrey, Kyle Juszczyk, Deebo Samuel Sr., George Kittle, Trent Williams, Jake Brendel, Colton McKivitz, Nick Bosa, Fred Warner, Dre Greenlaw y Deommodore Lenoir.

No todos tuvieron el mismo papel en 2022. Purdy, por ejemplo, era suplente de Jimmy Garoppolo y todavía no había iniciado un partido de temporada regular en la NFL. Hoy es el quarterback titular de San Francisco y llega al encuentro con una marca colectiva de 8-1.

McCaffrey ya era una pieza importante del ataque, mientras Kittle anotó dos touchdowns ante los Cardinals. Samuel también encontró la zona de anotación en aquella victoria. Greenlaw y Warner formaban parte del grupo que sostuvo a la defensiva.

¿Por qué el regreso de Fred Warner tiene un significado especial?

Warner tiene raíces mexicanas por parte de su madre y ha hablado del significado de jugar ante su afición. Su vínculo con México va más allá del partido: asistió al Mundial de 2026 en el mismo estadio.

La historia del grupo incluye dos regresos recientes a San Francisco. Deebo Samuel pasó 2025 con Washington antes de volver en agosto de 2026;

Dre Greenlaw jugó esa temporada con Denver y firmó nuevamente con los 49ers en marzo.

Para Warner y sus compañeros, el duelo contra Minnesota será una oportunidad de reencontrarse con una afición que ya los vio ganar. Esta vez, Purdy estará al frente de la ofensiva desde el primer inicio.