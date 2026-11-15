Los Cincinnati Bengals y Pittsburgh Steelers protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Semana 10 de la NFL. Ambos equipos llegan con un récord de seis victorias y dos derrotas, por lo que este encuentro será clave para la pelea por el liderato de la AFC Norte.

El compromiso se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre en el Paycor Stadium, casa de los Bengals, como parte del Sunday Night Football. Cincinnati buscará aprovechar la localía para cobrar revancha de lo sucedido en su primer enfrentamiento de la temporada, donde Pittsburgh se quedó con la victoria.

¿A qué hora juegan Bengals vs Steelers en la Semana 10 de la NFL?

El partido entre Bengals y Steelers está programado para comenzar a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, este domingo 15 de noviembre. Será el encuentro encargado de cerrar la actividad dominical de la Semana 10.

Estos son los datos principales del compromiso:

Partido: Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers.

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Paycor Stadium, Cincinnati.

Jornada: Semana 10 de la temporada regular.

Paycor Stadium Bengals recibirán a Steelers en el Paycor Stadium (X: @Paycor_Stadium)

¿Dónde ver EN VIVO Bengals vs Steelers en México?

Los aficionados podrán seguir el Bengals vs Steelers por la señal de ESPN en televisión de paga. Además, el partido estará disponible mediante Disney+, con la transmisión en español de la cadena deportiva, de acuerdo con la información oficial de Pittsburgh.

Otra alternativa para seguir el encuentro por internet será NFL Game Pass a través de DAZN. La guía oficial de los Steelers no anuncia una señal de televisión abierta en México para este compromiso.

Quienes prefieran escuchar el partido podrán hacerlo por El Heraldo Radio, en el 98.5 FM de Ciudad de México, así como mediante sus emisoras afiliadas. También estará disponible el audio en español en el sitio oficial de los Steelers y, en México, desde la opción “Live Audio” de su aplicación.