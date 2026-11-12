Temporada 2026 NFL: La hora para VER EN VIVO los partidos de la Semana 10 | Días y horarios

En un abrir y cerrar de ojos la temporada 2026 - 2027 de la NFL finalmente ha superado su primera mitad, motivo por el cual, a partir de la Semana 10, los verdaderos candidatos a llegar al Super Bowl demostrarán de qué están hechos en el emparrillado. ¿Estás listo?

La Semana 10 de la NFL comenzará este mismo jueves 12 de noviembre para culminar el lunes 16 del mismo mes. Por tal motivo, no está de más que conozcas qué partidos habrá, los rivales que cada equipo tendrá y los horarios de cada duelo en la República Mexicana.

¿Cuáles son los horarios de los juegos de la Semana 10 de la NFL?

Commanders vs Giants | jueves 12 de noviembre | 19:15 horas.

Lions vs Patriots | domingo 15 de noviembre | 8:30 horas.

Panthers vs Saints | domingo 15 de noviembre | 12:00 horas.

Bills vs Jets | domingo 15 de noviembre | 12:00 horas.

Chiefs vs Falcons | domingo 15 de noviembre | 12:00 horas.

Jaguars vs Titans | domingo 15 de noviembre | 12:00 horas.

Dolphins vs Colts | domingo 15 de noviembre | 12:00 horas.

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Vikings vs Packers | domingo 15 de noviembre | 12:00 horas.

Texans vs Browns | domingo 15 de noviembre | 12:00 horas.

Seahawks vs Raiders | domingo 15 de noviembre | 15:05 horas.

Rams vs Cardinals | domingo 15 de noviembre | 15:05 horas.

49ers vs Cowboys | domingo 15 de noviembre | 15:25 horas.

Steelers vs Bengals | domingo 15 de noviembre | 19:20 horas.

Chargers vs Ravens | lunes 16 de noviembre | 19:15 horas.

¿Qué equipos tienen más victorias en la temporada 2026 de la NFL hasta ahora?

Después de haberse disputado las primeras nueve fechas de la temporada 2026 - 2027, la NFL ya tiene definidos algunos equipos que sin duda pelearán por el Vince Lombardi en febrero del próximo año no solo dentro de la Conferencia Americana, sino también en la Conferencia Nacional.

En la Americana equipos como los Bills de Buffalo, los Steelers de Pittsburgh y los Broncos de Denver han dado mucho de qué hablar al dominar sus respectivas zonas. En la Nacional, por su parte, escuadras como los Bears de Chicago y los 49ers de San Francisco han sorprendido por la cantidad de victorias que suman hasta ahora.